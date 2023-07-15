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Самая полезная украинская каша, которая даже лечит болезни

Какая украинская каша самая полезная (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Каши пользуются большой популярностью у украинцев. Это отличный гарнир к мясным, рыбным или овощным блюдам. Но среди них есть настоящая королева, которую считают чуть ли не лекарством от всех болезней.

Об этом чудо-продукте рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Лидером является гречка!

По словам медика, в этой каше больше антиоксидантов и минералов. Ее можно есть тем, кто сидит на диете, конечно же, не кидая туда полпачки масла.

Ее можно употреблять диабетикам, потому что у нее низкий гликемический индекс.

Если ее сильно не переваривать, то сохранятся флавоноиды, кверцитин, который нужен тем, у кого есть проблемы с сосудами.

"Он (кверцетин. - Ред.) укрепляет сосудистую стенку и оказывает противовоспалительное действие. Полезен тем, у кого есть варикоз", - говорит врач.

В гречке содержится 12% растительного белка, что полезно вегетарианцам.

Зеленая или коричневая?

Более полезна зеленая гречка, такую можно найти на рынках и в супермаркетах. Настоящим суперфудом она станет, если проращивать ее дома.

В нежареной гречке - максимум пользы. Так, в 100 г крупы содержится дневная норма витаминов группы В и витамина Е.

Темная гречка - уже полуготовый продукт, который подвергается термической обработке. Поэтому она менее полезна. Но если ее не варить, а к примеру, запаривать, крупа сохранит больше полезных веществ.

Зеленая гречка лучше подходит для супов или молочных каш, ведь имеет хорошую вязкость. А вот темную гречку используют для гарниров, пирогов и даже добавляют в котлеты.

Ранее врач рассказал, какое мясо он считает самым полезным, а какое - вредным.

Также читайте, какая группа крови считается лучшей.

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