Лікар назвав найкорисніше м’ясо і де його можна купити

М’ясо - важливе джерело білка в раціоні людини. Але і його вживати треба відповідально, із розумінням, що не вся продукція однаково корисна.

Про те, яке м’ясо корисне, де його купити, а яке краще мінімізувати в раціоні, розповів в TikTok лікар Юрій Габорець.

Яке м’ясо найкорисніше

За словами медика, найкраще м'ясо - домашнє, адже в ньому нема антибіотиків, як в промисловій продукції.

Наприклад м’ясо домашньої курки не розпадається, його важко відділити від кістки, воно темне.

Чому курятина - кращий варіант

Це м’ясо ще вважається дуже доступним, а також воно містить:

багато білка

фосфору

вітамінів

мало жиру

Курятину можна вживати всім - від дітей, до післяопераційних хворих. Але пам’ятайте: курка має бути домашня.

Інші корисні види м'яса

На другому місці - кролятина. Підходить для дітей, дієтичного харчування, позаяк майже не має жиру.

На третьому місці - індичатина. Для промислового м’яса треба тричі міняти воду, поки варите. Так ви мінімізуєте вміст антибіотиків у м’ясі.

Лікар нагадав, що дітям м’ясо обов'язкове. Вони не можуть бути вегетаріанцями, навіть попри переконання батьків.

Крім того треба влаштовувати хоча б один рибний день. Найкорисніші - жирні сорти морської риби або ж річкова риба.

Звісно ж купити домашню курку, кролятину чи індичку можна на селянських ринках або ж виростити самим, якщо є така можливість.