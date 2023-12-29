Найгірші дні в січні 2024: коли не можна планувати важливі справи

Місячний календар на січень 2024 допоможуть спланувати місяць так, аби уникнути неприємностей у несприятливі дати та завершити всі справи.
РБК-Україна (проєкт Styler) публікує календар найбільш і найменш сприятливих дат у січні 2024 року за місячним календарем.
Сприятливі місячні дні в січні 2024 року припадають на 12, 17-18, 20, 24 січня.
У різних сферах плануйте свої справи на такі дати:
Для зачаття сприятливої чи несприятливої дати наступного місяця немає.
Наступного місяця буде лише дві енергетично несприятливих дати. Вони випадають на 6 та 7 січня.
У цей період краще скасувати важливі задачі, зустрічі чи угоди, аби вони були вдалими в майбутньому.
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