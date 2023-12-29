Худшие дни в январе 2024: когда нельзя планировать важные дела

Месячный календарь на январь 2024 поможет спланировать месяц так, чтобы избежать неприятностей в неблагоприятные даты и завершить все дела.
РБК-Украина (проект Styler) публикует календарь наиболее и наименее благоприятных дат в январе 2024 года по лунному календарю.
Благоприятные лунные дни в январе 2024 года приходятся на 12, 17-18, 20, 24 января.
В разных сферах планируйте свои дела на следующие даты:
Для зачатия благоприятной или неблагоприятной даты на следующий месяц нет.
В следующем месяце будет только две энергетически неблагоприятные даты. Они выпадают на 6 и 7 января.
В этот период лучше отменить важные задачи, встречи или сделки, чтобы они были удачными в будущем.
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