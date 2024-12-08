Найдорожча скульптура у світі була створена за одну ніч: що про неї відомо

Найдорожча скульптура у світі була продана за рекордні 141 мільйон доларів. Ця скульптура була створена в 1947 році, коли світ ще оговтувався від жахливих наслідків Другої світової війни й належить авторству відомого швейцарського скульптора та живописця Альберто Джакометті.

Що відомо про цю скульптуру та де вона знаходиться зараз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про скульптуру

У 2015 році ця робота була продана на аукціоні Christie's за рекордні 141,3 мільйона доларів, що зробило її найдорожчою скульптурою у світі.

"L'Homme au doigt" була створена в 1947 році й Альберто Джакометті, який пережив ті події, звертається до теми людського світу, що відчуває себе маленьким і крихким у постійно змінюваному світі.

Скульптура зображує високу, витончену фігуру, яка має витягнутий палець, що вказує на щось поза видимим горизонтом. Цей жест часто інтерпретується як символ надії, пошуку сенсу життя або ж прагнення до чогось важливого. Технічно скульптура виконана з бронзи, однак її текстура створює враження делікатності та навіть крихкості.

Фігура здається дуже витонченою, але водночас вона випромінює певну силу та внутрішній рух. Це один із шести відливів цієї роботи, і один екземпляр був найкраще збереженим, що додало значну вартість на аукціоні.

Скульптура "L'Homme au doigt" (фото:veryimportantlot)

Цікаві факти про скульптуру

Автор Альберто Джакометті - один із найбільш значущих художників модернізму XX століття. Його скульптури характеризуються емоційною глибиною і складними філософськими темами, часто зображуючи людську сутність у вигляді крихких, майже безформних фігур.

Скульптура як символ: "L'Homme au doigt" символізує пошук людської істини та боротьбу за майбутнє.

Попередня оціночна вартість скульптури перед аукціоном становила 130 мільйонів доларів.

Скульптура має 180 сантиметрів

Ця скульптура відрізняється від інших, бо автор розфарбував її вручну. Джакометті поспішав підготуватися до першої за 15 років своєї виставки у Нью-Йорку, тому працював навіть уночі.

Витвір мистецтва був створений за рекордні строки - від півночі до дев'ятої ранку. Саме стільки пішло у скульптора на створення шедевра.

45 років до аукціону скульптура перебувала у приватній колекції.

У 1970 році колишній власник викупив її у колекціонерів з США Фреда та Флоренс Олсен. А вони придбали її у 1953 році у П'єра Матісса, сина знаменитого французького художника Анрі Матісса.

Інші скульптури серії знаходяться у приватних колекціях, лондонській галереї Tate, нью-йоркському музеї Museum of Modern Art (MoMA) ті інших музеях світу.

Кому зараз належить "L'Homme au doigt" невідомо - покупець забажав не розкривати своє ім'я.

Варто додати, що раніше найдорожчою скульптурою у світі була також робота Джакометті - "Крокова людина", яку він створив у 1961 році. У 2010 році її купили на аукціоні Sotheby's за 104,3 мільйона доларів.

Усі скульптури Альберто Джакометті стали найдорожчими творами мистецтва на сучасному ринку.

Що відомо про Альберто Джакометті

Альберто Джакометті народився 10 жовтня 1901 р. у Швейцарії у сім'ї художника Джованні Джакометті. Закінчив Школу мистецтв та ремесел у Женеві.

У 1922 р. він переїхав до Парижа і був прийнятий паризькою богемою. Його перша персональна виставка відбулася 1932 р.

Під час Другої світової війни скульптор був змушений перебратися до Женеви та залишався у Швейцарії до її закінчення. Після цього Джакометті повернувся до Парижа і продовжив свій творчий пошук.

У 1940-х завдяки виставкам у Галереї П'єра Матісса в Нью-Йорку він набув популярності в Америці, у 1950-х став лідером європейського авангардного мистецтва.

Альберто Джакометті (фото: Вікіпедія)

Важливу роль становленні пізнього стилю Альберто зіграли деякі факти його біографії. У 1920-21 роках він мандрував Італією. На одному з перевалів через Альпи його попутник помер від серцевого нападу. Цей випадок змусив ще молодого Альберто серйозно замислитися над незворотністю смерті.

Певні риси в його творчості та особливому сприйнятті світу також пояснює той факт, що Джакометті страждав на епілепсію. Відчуття тілесної крихкості та непропорційності, яке властиве епілептикам, він зробив своїм художнім почерком.

1939 року скульптор сам пережив близькість смерті. У Парижі його збила машина, він отримав серйозну травму ноги, довгий час провів у шпиталі, дивом уникнув ампутації ноги, але залишився кульгавим.

Джакометті відчув і усвідомив беззахисність людини, її вразливість. У його творчості виявлялися символи самотності та ненадійності існування.

Він втілив їх у своїх скульптурах, зображуючи дуже тонкі та сильно витягнуті постаті людей, які самотні у величезному просторі космосу та загалом виражають почуття ізольованості особистості.

Альберто Джакометті помер 11 січня 1966 року у містечку Кур у Швейцарії. На його честь була названа одна з вулиць цього міста (Giacomettistrasse).

Більшість творів Джакометті зберігається у музеї "Кунстхауз" в Цюріху (Швейцарія). Власником колекції є фонд Альберто та Анет Джакометті.