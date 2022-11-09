Найдивніші модні тренди 2022: як це носити (фото)

Подвійний ремінь

Такий аксесуар не надто практичний, але виглядає доволі стильно, особливо, коли хочете підкреслити лінію талії.

Пояс брюк навиворіт

Такий тренд чимось нагадує стрінги напоказ, і личить дівчатам з ідеальним пресом. Якщо ви хочете похизуватися тим, що витрачаєте немало часу і коштів на прокачку кубиків у залі, welcome.

Саморобні джинсові чоботи

Такий тренд виглядає не надто практично, але точно виділить вас з натовпу. Крім того, куди дівати трохи поношені джинси?

Багатошаровість

Цей тренд виглядає практично, особливо, коли близиться зима. Українцям точно він сподобається.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova