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Самые странные модные тренды 2022 года: как это носить (фото)

Коллаж РБК-Украина: Самые странные модные тренды 2022
Автор: Светлана Мащенко

Мода иногда делает такие чудаковатые выходки, что думаешь, носить это или просто смотреть, как это делают другие.

Фото трендов, и как их носить, показала в Instagram стилист Анна Леканова.

Двойной ремень

Такой аксессуар не слишком практичный, но выглядит довольно стильно, особенно если хотите подчеркнуть линию талии.

Пояс брюк наизнанку

Такой тренд чем-то напоминает стринги напоказ, и подходит девушкам с идеальным прессом. Если вы хотите похвастаться тем, что тратите немало времени и средств на прокачку кубиков в зале, welcome.

Самодельные джинсовые сапоги

Такой тренд смотрится не слишком практично, но точно выделит вас из толпы. Кроме того, куда девать чуть-чуть поношенные джинсы?

Многослойность

Этот тренд выглядит практично, особенно когда близится зима. Украинцам точно он понравится.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее модный эксперт рассказала, как можно носить худи, чтобы не выглядеть смешно.

Кроме того, смотрите фото вещей, которые нужно выбросить немедленно.

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мода