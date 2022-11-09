Самые странные модные тренды 2022 года: как это носить (фото)

Мода иногда делает такие чудаковатые выходки, что думаешь, носить это или просто смотреть, как это делают другие.
Фото трендов, и как их носить, показала в Instagram стилист Анна Леканова.
Такой аксессуар не слишком практичный, но выглядит довольно стильно, особенно если хотите подчеркнуть линию талии.
Такой тренд чем-то напоминает стринги напоказ, и подходит девушкам с идеальным прессом. Если вы хотите похвастаться тем, что тратите немало времени и средств на прокачку кубиков в зале, welcome.
Такой тренд смотрится не слишком практично, но точно выделит вас из толпы. Кроме того, куда девать чуть-чуть поношенные джинсы?
Этот тренд выглядит практично, особенно когда близится зима. Украинцам точно он понравится.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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