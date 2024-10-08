Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у "Київстар", Vodafone та Lifecell: який вибрати

Для пенсіонерів вибір вигідного тарифного плану може стати важливим кроком для оптимізації витрат на мобільний зв'язок. Сучасні оператори, такі як Київстар, Vodafone та Lifecell пропонують різні тарифи, які можна адаптувати під індивідуальні потреби.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як вибрати оптимальний тариф, щоб знизити витрати на зв'язок та не переплачувати за непотрібні послуги.
Київстар пропонує спеціальні тарифи для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Таких тарифів два - “LOVE UA Комфорт” та "Любов до батьків. Домашній".
В обох пакетах надаються безлімітні дзвінки на номери Київстар, однак у решті послуг є відмінності.
Тариф “LOVE UA Комфорт”
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Тариф “Любов до батьків. Домашній"
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У лютому 2024 року мобільна компанія Lifecell запропонувала економічний тариф для людей похилого віку. Також існують бюджетні варіанти, такі як "Просто Лайф" за 90 грн та "Смарт Лайф" за 120 грн.
Тарифний план "Пільговий”
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Тарифний план “Просто Лайф”
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Тарифний план “Смарт Лайф”
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Vodafone предлагает базовый тариф Vodafone Turbo за 180 грн, а также Vodafone SuperNet Start за 200 грн.
Vodafone Turbo
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Vodafone SuperNet Start
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Нагадаємо, що "Киівстар" вносить зміни до одного з тарифів для абонентів
А ще ми писали, що “Київстар” зробив важливу заяву для українців, яка допоможе зберегти гроші.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vodafone, Lifecell, Київстар.