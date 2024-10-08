Найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у "Київстар", Vodafone та Lifecell: який вибрати

Київстар

Київстар пропонує спеціальні тарифи для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Таких тарифів два - “LOVE UA Комфорт” та "Любов до батьків. Домашній".

В обох пакетах надаються безлімітні дзвінки на номери Київстар, однак у решті послуг є відмінності.

Тариф “LOVE UA Комфорт”

Мобільний інтернет - 6 ГБ

Дзвінки на Київстар - Безлім

Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні - 60 хв

SMS по Україні - 60 шт

Ціна: 140 грн/місяць

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Тариф “Любов до батьків. Домашній"

Мобільний інтернет - 7 ГБ

Дзвінки на Київстар - Безлім

Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні - 75 хв

SMS по Україні - 75 шт

Ціна: 175 грн/місяць

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Lifecell

У лютому 2024 року мобільна компанія Lifecell запропонувала економічний тариф для людей похилого віку. Також існують бюджетні варіанти, такі як "Просто Лайф" за 90 грн та "Смарт Лайф" за 120 грн.

Тарифний план "Пільговий”

Безліміт на Lifecell

Дзвінки на номери інших операторів, - 100 хвилин

Інтернет, ГБ - 1; +1 ГБ за кожні 30 хв вихідних дзвінків з BiP Out, за умови оплаченого пакету послуг на 30 днів

SMS по Україні - 50

Ціна: 160 грн/місяць

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Тарифний план “Просто Лайф”

Інтернет - 8 ГБ

Дзвінки на номери інших операторів, включаючи lifecell - 300 хв

Безліміт на lifecell, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні

Ціна: 90 грн/місяць

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Тарифний план “Смарт Лайф”

Інтернет - 25 ГБ

Дзвінки на номери інших операторів, включаючи lifecell - 800 хв

Безліміт на lifecell, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні

Ціна: 120 грн/місяць

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Vodafone

Vodafone предлагает базовый тариф Vodafone Turbo за 180 грн, а также Vodafone SuperNet Start за 200 грн.

Vodafone Turbo

Інтернет, ГБ - Безлім, включно 5 ГБ в роумінгу

Дзвінки - 400+400 хв на розмови, Безлім у мережі Vodafone

Ціна: 180 грн/місяць

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Vodafone SuperNet Start

Інтернет - 20+5 ГБ

Дзвінки - 200 хв на інші мережі України та безліміт у мережі Vodafone Україна; 50 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни)

SMS -50 на мобільні мережі України - 50 шт. за 1,50 грн/день

Ціна: 200 грн/місяць

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