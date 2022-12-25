Найдешевші тарифні плани у Київстар, Vodafone та Lifecell: який вибрати

Тарифи Київстар

У цього оператора зовсім дешевих тарифів майже не лишилося. Однак у тих, що є зараз, набори послуг значно розширені.

Найбюджетніший - Love UA Контракт. Цей тариф можна підключити тільки з паспортом. У ньому надається 15 ГБ мобільного інтернету та 1200 хвилин на дзвінки – всередині мережі, на номери інших операторів та на міські.

Також до пакету входить 38 додатків - без плати за трафік. Вартість пакета – 150 грн/місяць.

Ще один тариф Київстару з низькою ціною запустили зовсім недавно - "Любов до батьків". Ціна - 125 грн/за місяць

У пакет входить 5 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі та 50 хвилин на номери інших операторів та на міські. Додатково без плати за трафік при використанні понад 40 додатків.

Цей тариф також можна підключити лише у магазинах Київстару, за наявності паспорта. Він розрахований на людей віком понад 60 років, а також для людей з інвалідністю І-III групи.

Тарифи Vodafon

Найбільш бюджетний тариф у цього оператора – SuperNet Turbo – 125 грн/4 тижні. У пакеті безлімітний інтернет та 800 хвилин на всі номери по Україні. Після закінчення цих хвилин - безліміт тільки всередині мережі.

Варто зазначити, що цей тариф діє не в усіх областях України. Повний список можна переглянути на сайті оператора.

За 135 грн/місяць можна підключити тариф Joice. У ньому є безліміт на популярні програми та соціальні мережі. А також 10 ГБ інтернету, 1000 хвилин на всі номери в Україні.

Тарифи lifecell

Цей мобільний оператор має кілька бюджетних тарифних пакетів. Наприклад, тариф Просто Лайф.

У цьому пакеті 8 ГБ інтернету та 300 хвилин на всі мобільні номери по Україні. Після закінчення – безліміт на номери всередині мережі.

Вартість тарифу – 90 грн/4 тижні – при перенесенні номера. Є знижки для студентів та за тарифної підписки.

Якщо номер зареєстрований, то вартість – 110 грн/4 тижні. Стандартна ціна – 120 грн/4 тижні.

У тарифі "Шкільний лайф" всього 7 ГБ інтернету, безліміт всередині мережі та на два обрані номери. Доступ до соціальних мереж – безлімітний.

У тарифі Смарт Лайф – 25 ГБ інтернету, 800 хвилин на дзвінки, після використання пакета – безліміт усередині мережі. Також – безлімітне використання соціальних мереж.

Вартість пакета – 120 грн/4 тижні. Для зареєстрованих користувачів – 160 грн/4 тижні, стандартна ціна – 180 грн/4 тижні.