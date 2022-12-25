Самые дешевые тарифные планы в Киевстар, Vodafone и Lifecell: какой выбрать

Тарифы Киевстар

У этого оператора совсем дешевых тарифов почти не осталось. Однако в тех, что есть сейчас - наборы услуг значительно расширены.

Самый бюджетный - Love UA Контракт. Этот тариф подключить можно только с паспортом. В нем предоставляется 15 ГБ мобильного интернета и 1200 минут на звонки - внутри сети, на номера других операторов и на городские.

Также в пакет входит 38 приложений - без платы за трафик. Стоимость пакета - 150 грн/месяц.

Еще один тариф Киевстара с низкой ценой запустили совсем недавно - "Любов до батьків". Цена - 125 грн/за месяц

В пакет входит 5 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети и 50 минут на номера других операторов и на городские. Дополнительно - без платы за трафик при использовании более 40 приложений.

Этот тариф также можно подключить только в магазинах Киевстара, при наличии паспорта. Он рассчитан на людей старше 60 лет, а также для людей с инвалидностью I-III группы.

Тарифы Vodafon

Самый бюджетный тариф у этого оператора - SuperNet Turbo - 125 грн/4 недели. В пакете безлимитный интернет и 800 минут на все номера по Украине. После окончания этих минут - безлимит только внутри сети.

Стоит отметить, что этот тариф действует не во всех областях Украины. Полный список можно посмотреть на сайте оператора.

За 135 грн/месяц можно подключить тариф Joice. В нем есть безлимит на популярные приложения и социальные сети. А также 10 ГБ интернета, 1000 минут на все номера в Украине.

Тарифы lifecell

У этого мобильного оператора есть несколько бюджетных тарифных пакетов. Например, тариф Просто Лайф.

В этом пакете 8 ГБ интернета и 300 минут на все мобильные номера по Украине. После окончания - безлимит на номера внутри сети.

Стоимость тарифа - 90 грн/4 недели - при переносе номера. Есть скидки для студентов и при тарифной подписке.

Если номер зарегистрированный, то стоимость - 110 грн/4 недели. Стандартная цена - 120 грн/4 недели.

В тарифе "Школьный лайф" всего 7 ГБ интернета, безлимит внутри сети и на два выбранных номера. Доступ к социальным сетям - безлимитный.

В тарифе Смарт Лайф - 25 ГБ интернета, 800 минут на звонки, после использования пакета - безлимит внутри сети. Также - безлимитное использование социальных сетей.

Стоимость пакета - 120 грн/4 недели. Для зарегистрированных пользователей - 160 грн/4 недели, стандартная цена - 180 грн/4 недели.