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В Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядає

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Вівторок 23 листопада 2021 20:03
В Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядає В Україні за шаені гроші продають монету часів СРСР (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Монету часів СРСР номіналом 20 копійок продають в Україні за 67 тис. грн. За словами продавця він знайшов її у старій квартирі в одній із коробок.

Так, монету виставили на аукціоні Violity.

Продавець розповів, монета не мита, в хорошому стані та не довго перебувала в обігу.

"Така, як була витягнута з коробки, знайденої в старій квартирі. Монета в дуже хорошому стані. Збереження монети по фото, фотографував якомога чіткіше, щоб передати загальний стан монети" – написав продавця.

Виготовлена ​​та випущена монета у 1931 році в обмеженій кількості. Усі її екземпляри знаходяться у колекціонерів. Такі монети продають нечасто, тому точну ціну можна визначити лише на аукціоні.

Вартість монети на аукціоні - 67 тисяч гривень ($2553). Аукціон триватиме до вечора 24 листопада.

В Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядаєВ Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядаєВ Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядаєВ Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядаєВ Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядає

В Україні за шалені гроші продають монету часів СРСР (violity.com)

Раніше ми повідомляли, що в Україні монету номіналом 10 гривень продають за 25 тисяч.

Також ми писали, що українську монету продають майже за 500 доларів.

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