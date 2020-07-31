Найден сорт марихуаны, разрушающий раковые клетки

Марихуана может бороться с раком (фото: pixabay.com)

Ученые сообщили о штамме каннабиса, который уничтожает раковые клетки

Ученые сообщили, что нашли сорт марихуаны, который помогает убивать раковые клетки. Дело в том, что определенный штамм каннабиса, способен разрушать некоторые виды раковых клеток, не вредя здоровым клеткам организма.

Об этом сообщается на сайте Университета Ньюкасла и Хантера в Австралии.

Ученые в течение трех лет работали над созданием данного штамма марихуаны. Для этого специалисты взяли в использование лейкемические клетки. По словам специалистов, модифицированный сорт каннабиса более эффективен, если сравнивать его с другими видами. У него меньше побочных эффектов и он не токсичен.

Специалисты надеются, что в будущем находку можно будет использовать в качестве дополнительной терапии при лечении рака. Пока штамм каннабиса и механизм его действия на раковые клетки подвергнут дополнительным исследованиям.

При этом авторы исследования отметили, что открытие не свидетельствует о полной победе над раком.

Как мы ранее сообщали, Уляна Супрун рассказала о том, что каннабис - это лекарство, которое должно стать доступным всем пациентам, что в нем нуждаются.

Кстати, ученые выяснили, что один из компонентов конопли, из которой изготавливают легкие наркотики, способен предотвращать появление летальных симптомов.