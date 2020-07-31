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Знайдено сорт марихуани, який руйнує ракові клітини

П'ятниця 31 липня 2020 11:36
Знайдено сорт марихуани, який руйнує ракові клітини
Марихуана може боротися з раком (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вчені повідомили про штамі канабісу, який знищує ракові клітини

Вчені повідомили, що знайшли сорт марихуани, який допомагає вбивати ракові клітини. Річ у тому, що певний штам канабісу, здатний руйнувати деякі види ракових клітин, не завдаючи шкоди здоровим клітинам організму.

Про це повідомляється на сайті Університету Ньюкасла і Хантера в Австралії.

Вчені протягом трьох років працювали над створенням даного штаму марихуани. Для цього фахівці взяли у використання в лейкемічні клітини. За словами фахівців, модифікований сорт канабісу більш ефективний, якщо порівнювати його з іншими видами. У нього менше побічних ефектів і він не токсичний.

Фахівці сподіваються, що в майбутньому знахідку можна буде використовувати в якості додаткової терапії при лікуванні раку. Поки штам канабісу та механізм його дії на ракові клітини підданий додатковим дослідженням.

При цьому автори дослідження відзначили, що відкриття не свідчить про повну перемогу над раком.

Як ми раніше повідомляли, Уляна Супрун розповіла про те, що канабіс - це ліки, які мають стати доступним всім пацієнтам, що їх потребують.

До речі, вчені з'ясували, що один з компонентів коноплі, з якої виготовляють легкі наркотики, здатний запобігати появі летальних симптомів.

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