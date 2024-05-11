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Найчуттєвіший виступ на Євробаченні 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil підкорили серця глядачів

Alyona Alyona & Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil виступили у великому фіналі Євробачення 2024 11 травня і вразили своїм шоу глядачів з різних куточків світу.

Неймовірний перформанс артисток дивіться нижче в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Виступ Alyona Alyona і Jerry Heil у фіналі Євробачення 2024

На сцену у Мальме українки вийшли під другим номером і виконали пісню "Teresa & Maria", яка давно полюбилася усім.

Їхнє шоу у соцмережах дехто вже називає "найчуттєвішим" серед усіх цьогорічних номерів.

Зал аплодував нашим дівчатам стоячи! 

Додамо, що текст пісні виконавиць містить відсилання до образів матері Терези та Діви Марії, а сенс композиції полягає в об'єднанні жінок, щоб здобути важливу перемогу.

Виступ України на Євробаченні (скріншоти)

Зокрема, виступ двох жінок вважають символічним, бо він показує об'єднання України для боротьби із ворогом.

"Пісня дуже насичена сенсами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона обʼєднує нас як двох жінок і передає настрій “Women’s power”. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми - люди, але можемо досягти просто нереальних вершин", - говорить Alyona Alyona.

"В обличчі обʼєднаних жінок ми говоримо своєю піснею про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог!" - додає Jerry.

Alyona Alyona & Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, напередодні фіналу режисерка Таню Муіньо, яка стала постановницею номера українок, назвала номер, під яким дівчата виступили у фіналі пісенного конкурсу, "плямою смерті". 

Відомо, що його для українських конкурсанток обирали продюсери конкурсу.

Проте, з точки зору учасників шоу і телеглядачів, бути другим у черзі виступів на Євробаченні вважається одним із найгірших варіантів. Існує думка, що краще виступати першим, ніж другим.

Втім, Alyona Alyona і Jerry Heil це не налякало. Вони заявили: кому, як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все.

Пряма трансляція Євробачення

 

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ЄвробаченняAlyona AlyonaJerry Heil