RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Alyona Alyona и Jerry Heil напомнили о войне со сцены Евровидения и покорили сердца зрителей (видео)

Alyona Alyona & Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil выступили в большом финале Евровидения 2024 11 мая и поразили своим шоу зрителей из разных уголков мира.

Невероятный перформанс артисток смотрите ниже в материале РБК-Украина (проект Styler).

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в финале Евровидения 2024 

На сцену в Мальме украинки вышли под вторым номером и исполнили песню "Teresa & Maria", которая давно полюбилась всем.

В конце выступления девушки сказали об Украине: "Peace and freedom for Ukraine".

К слову, их шоу в соцсетях некоторые уже называют "самым чувственным" среди всех номеров этого года.

Зал аплодировал нашим девушкам стоя! 

 

Добавим, что текст песни исполнительниц содержит отсылки к образам матери Терезы и Девы Марии, а смысл композиции заключается в объединении женщин, чтобы получить важную победу.

Выступление Украины на Евровидении (скриншоты)

В частности, выступление двух женщин считают символическим, потому что оно показывает объединение Украины для борьбы с врагом.

"Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, который отличается от нашего предыдущего творчества с Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение "Women's power". Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы - люди, но можем достичь просто нереальных вершин", - говорит Alyona Alyona.

"В лице объединенных женщин мы говорим своей песней о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед!" - добавляет Jerry.

Alyona Alyona & Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Напомним, накануне финала режиссер Таню Муиньо, которая стала постановщицей номера украинок, назвала номер, под которым девушки выступили в финале песенного конкурса, "пятном смерти". 

Известно, что его для украинских конкурсанток выбирали продюсеры конкурса.

Однако, с точки зрения участников шоу и телезрителей, быть вторым в очереди выступлений на Евровидении считается одним из худших вариантов. Бытует мнение, что лучше выступать первым, чем вторым.

Впрочем, Alyona Alyona и Jerry Heil это не напугало. Они заявили: кому, как не украинцам знать, как это идти к своей цели вопреки всему.

Прямая трансляция Евровидения

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеAlyona AlyonaJerry Heil