Alyona Alyona и Jerry Heil напомнили о войне со сцены Евровидения и покорили сердца зрителей (видео)

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в финале Евровидения 2024

На сцену в Мальме украинки вышли под вторым номером и исполнили песню "Teresa & Maria", которая давно полюбилась всем.

В конце выступления девушки сказали об Украине: "Peace and freedom for Ukraine".

К слову, их шоу в соцсетях некоторые уже называют "самым чувственным" среди всех номеров этого года.

Зал аплодировал нашим девушкам стоя!

Добавим, что текст песни исполнительниц содержит отсылки к образам матери Терезы и Девы Марии, а смысл композиции заключается в объединении женщин, чтобы получить важную победу.

Выступление Украины на Евровидении (скриншоты)

В частности, выступление двух женщин считают символическим, потому что оно показывает объединение Украины для борьбы с врагом.

"Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, который отличается от нашего предыдущего творчества с Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение "Women's power". Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы - люди, но можем достичь просто нереальных вершин", - говорит Alyona Alyona.

"В лице объединенных женщин мы говорим своей песней о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед!" - добавляет Jerry.

Alyona Alyona & Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Напомним, накануне финала режиссер Таню Муиньо, которая стала постановщицей номера украинок, назвала номер, под которым девушки выступили в финале песенного конкурса, "пятном смерти".

Известно, что его для украинских конкурсанток выбирали продюсеры конкурса.

Однако, с точки зрения участников шоу и телезрителей, быть вторым в очереди выступлений на Евровидении считается одним из худших вариантов. Бытует мнение, что лучше выступать первым, чем вторым.

Впрочем, Alyona Alyona и Jerry Heil это не напугало. Они заявили: кому, как не украинцам знать, как это идти к своей цели вопреки всему.

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