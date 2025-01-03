Найчастіша помилка при розігріванні риби, яка зіпсує смак страви: її припускаються майже всі

Риба, зокрема лосось, - поширена страва на новорічному столі. Проте важливо не лише смачно приготувати, а й правильно розігріти рибу, щоб не зіпсувати страву.

Про те, як краще розігрівати рибу, щоб не погіршити смак страви, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Onet .

Найпоширеніша помилка при розігріванні риби

Без сумніву, найсмачніша риба - свіжоприготована і щойно вийнята з духовки. Проте підігріта, особливо лосось, часто втрачає ніжність філе, стає сухою і лущиться.

Річ у тім, що більшість людей розігрівають шматочки смаженої або запеченої риби в мікрохвильовці. Хоча це значно економить час, це велика помилка.

При такому способі розігріву різні види риби втрачають свої якості, не кажучи вже про інтенсивний запах, який швидко заповнює оселю. Звісно, й в цьому випадку риба буде гарною на тарілці, але більшість людей віддають перевагу запаху ялинки або мандаринів.

Крім цього, лосось, розігрітий у мікрохвильовій печі, швидше за все, стане сухим і безнадійно втратить свою соковитість. Тому варто обрати інший спосіб підігріву - і риба буде такою ж смачною, як в день приготування.

Як підігрівати рибу

Відтворити соковитий смак свіжоприготованого лосося може бути складно, але можливо, завдяки використанню духовки. Найголовніше - не поспішати.

Перед тим, як поставити рибу в духовку, радять збризнути її лимонним соком і невеликою кількістю оливкової олії. Спочатку слід розігріти духовку до 200 градусів, потім накрити рибу алюмінієвою фольгою і поставити в духовку на чверть години.

Фольга не тільки запобігає висиханню риби, але й не дає їй підгоріти. Крім того, вона мінімізує поширення запаху по приміщенню. Розігріта таким чином риба буде майже такою ж смачною, як щойно приготована.

Ще одна рекомендація, щоб не втратити смак риби - розігрівати товсті шматки, в яких більше соку. А тоненькі шматки краще їсти одразу після приготування.