Коли потрібно накривати пательню кришкою, щоб страва була ідеальною: 4 випадки

Одним з важливих моментів приготування страв на пательні є вибір того, коли і як використовувати кришку. Цей простий інструмент може істотно вплинути на кінцевий результат: чи буде страва соковитою, ніжною або хрусткою.

Про те, коли треба і не треба накривати пательню кришкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли варто накривати пательню кришкою

Тушкування

Якщо ви готуєте страви, які містять рідину - рагу, тушковані страви, стейки з соусом - кришка допоможе зберегти тепло та уникнути випаровування рідини.

До того ж тушкування м’яса або овочів під кришкою дозволяє зробити їх більш соковитими та ніжними. Зокрема, тушкування вважається оптимальним способом приготування жорсткого м'яса, наприклад ребер, свинячої лопатки або грудинки.

Для приготування на високій температурі

Якщо при смаженні продуктів на високій температурі накрити пательню кришкою на деякий час, можна покращити текстуру страви. Під кришкою утримується тепло, що дозволяє продуктам пропікатися швидше, зберігаючи при цьому сік всередині.

Однак важливо не перевищувати час смаження, щоб їжа не стала надмірно м’якою чи водянистою. Наприклад, якщо риба чи м'ясо доволі м'які та ніжні, немає потреби накривати пательню кришкою.

Зберігання аромату та смаку

Кришка на пательні дозволяє утримувати запахи та аромати страви, що важливо, особливо при використанні спецій або ароматних трав. Для отримання насиченого смаку таких страв, як карі, рагу або чилі, накриття пательні під час готування може бути ідеальним рішенням.

Зберігання вологи в продукті

Якщо ви готуєте продукти, в яких багато рідини, наприклад, овочі, накриття пательні допомагає зберегти вологу, що необхідна для рівномірного приготування. Завдяки кришці пара не буде виходити, і продукти не "висихатимуть" під час процесу готування.

Коли краще готувати без кришки

Існують ситуації, коли накривати пательню кришкою не потрібно. Якщо ви хочете отримати хрустку скоринку на страві, наприклад, при смаженні картоплі чи курки, варто залишити пательню відкритою.

Це дозволяє зайвій волозі випаровуватись, а продукти підсмажуються рівномірно і набувають приємної текстури. Крім цього, якщо під час приготування соусу необхідно зробити рідину густішою, кришку пательні також слід зняти.

Тож накривати пательню кришкою чи ні - це залежить від страви, яку ви готуєте. Для випадків, коли потрібно зберегти вологу або домогтися рівномірного прогрівання продуктів, кришка є незамінним інструментом.