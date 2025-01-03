Самая частая ошибка при разогревании рыбы, которая испортит вкус блюда: ее допускают почти все

Рыба, в частности лосось, - распространенное блюдо на новогоднем столе. Однако важно не только вкусно приготовить, но и правильно разогреть рыбу, чтобы не испортить блюдо.

О том, как лучше разогревать рыбу, чтобы не ухудшить вкус блюда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Onet .

Самая распространенная ошибка при разогревании рыбы

Без сомнения, самая вкусная рыба - свежеприготовленная и только что вынутая из духовки. Однако подогретая, особенно лосось, часто теряет нежность филе, становится сухой и шелушится.

Дело в том, что большинство людей разогревают кусочки жареной или запеченной рыбы в микроволновке. Хотя это значительно экономит время, это большая ошибка.

При таком способе разогрева различные виды рыбы теряют свои качества, не говоря уже об интенсивном запахе, который быстро заполняет дом. Конечно, и в этом случае рыба будет красивой на тарелке, но большинство людей предпочитают запах елки или мандаринов.

Кроме этого, лосось, разогретый в микроволновой печи, скорее всего, станет сухим и безнадежно потеряет свою сочность. Поэтому стоит выбрать другой способ подогрева - и рыба будет такой же вкусной, как в день приготовления.

Как подогревать рыбу

Воссоздать сочный вкус свежеприготовленного лосося может быть сложно, но возможно, благодаря использованию духовки. Самое главное - не спешить.

Перед тем, как поставить рыбу в духовку, советуют сбрызнуть ее лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла. Сначала следует разогреть духовку до 200 градусов, затем накрыть рыбу алюминиевой фольгой и поставить в духовку на четверть часа.

Фольга не только предотвращает высыхание рыбы, но и не дает ей подгореть. Кроме того, она минимизирует распространение запаха по помещению. Разогретая таким образом рыба будет почти такой же вкусной, как только что приготовленная.

Еще одна рекомендация, чтобы не потерять вкус рыбы - разогревать толстые куски, в которых больше сока. А тоненькие куски лучше есть сразу после приготовления.