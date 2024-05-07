Найчарівніша дата весни: що принесе нам Молодик у травні

У середу, 8 травня, настане останній весняний Молодий місяць. Ця дата буде заряджена сильною позитивною енергетикою і допоможе виконати вам найзаповітніші бажання, досягти поставлених цілей і знайти рішення для складних завдань.

Що на нас чекає в період Молодика у травні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли відбудеться Молодий місяць

За словами астрологів, 8 травня - важлива та чарівна дата весни 2024 року. Саме в ці дні переважатиме енергія багатства та процвітання. Це Молодий місяць виведе з підсвідомості в реальний світ усі наші приховані бажання.

Молодий місяць відбудеться 8 травня о 06:22 за київським часом у сузір'ї Тельця.

"У момент Молодика немає жодного напруженого аспекту між планетами, а в Тельці формується стелліум: світла кармічна точка Білий Місяць, Венера, Уран, Юпітер і, відповідно, Місяць і Сонце. Планети створюють дуже потужне позитивне енергетичне тло, яке буде посилено Молодиком", - пояснила астролог Марина Скаді.

Що принесе нам Молодий місяць у травні

Молодиком у Тельці управляє Венера, яка пов'язана з любов'ю, красою, грошима, стосунками та задоволеннями.

Ця планета з 29 квітня по 24 травня буде переміщатися Тельцем, надаючи можливості відволіктися від зовнішніх подій, сповільнитися і просто насолодитися життям.

Крім того, родюча енергія, що надходить від Тельця та Венери, посилить творчі, грошові та сприятливі сили.

Телець - ґрунтовний і неквапливий знак, а отже, не варто метушитися і прискорювати події. Найкраще - дозволити процесам, які почалися найближчого місяця, розвиватися в природному ритмі. Це дозволить оцінити те, що ви маєте.

Що варто робити на Молодий місяць

Молодий місяць - це завжди початок чогось, тому після 8 травня і в наступні 2 тижні можна розпочинати нові відносини, запускати бізнес-проєкти, здійснювати переїзд, влаштовуватися на нову роботу, починати вивчення нової сфери чи мови.

"Але важливо не лише "пустити коріння", а й виявити працьовитість, яку так цінує Телець", - наголосила астролог.

Період зростаючого місяця з 9 по 22 травня - чудовий час, щоб займатися плануванням, ставити перед собою цілі, продумувати способи їх досягнення. Також це добрі дні для реабілітації – відновлювальні процеси будуть йти швидко. Можна також отримати підтримку, знайти спонсорів або людей, які будуть готові допомогти різними способами.

Астролог також рекомендує не розпочинати активні дії відразу після 8 травня, оскільки енергія буде ще слабкою. Найкращий час для енергійних та рішучих дій розпочнеться з 14 травня. Ближче до 23 травня (Повня) все виходитиме легко і шанси на успіх збільшуються.

Що не варто робити в Молодий місяць