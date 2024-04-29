Календар стрижок на травень 2024: коли можна стригтися та фарбуватися, а коли - ні

Місячний календар стрижок на травень 2024 року може бути корисним інструментом для вибору найсприятливішої дати для відвідування перукаря.

Коли можна та не варто йти до перукарні у травні, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому Місячний календар важливий

Враховуючи фази Місяця, деякі дати можуть бути більш сприятливими для стрижки волосся, зокрема, призначення перукарських процедур в день, коли Місяць знаходиться в певному знаку Зодіаку.

Наприклад, деякі люди вірять, що стрижка волосся під час зростання Місяця може сприяти швидшому росту волосся, тоді як інші вважають, що краще стригтися під час спадання Місяця для збереження форми волосся триваліший час. Ці вірування базуються на традиціях і народних переконаннях.

Таким чином, місячний календар стрижок може надати корисну інформацію для тих, хто вірить у вплив фаз Місяця на здоров'я та зовнішній вигляд, і допомогти обрати найбільш підходящу дату для відвідування перукаря у травні 2024 року.

Які дати у травня вдалі для стрижки

Астрологи визначили деякі дати у травні 2024 року як дуже вдалі для стрижки волосся: 16, 18, 20, 29 числа.

Коли краще не стригтися

Але є і дні, коли краще утриматися від походу до перукаря: 3, 24, 31 числа. Це несприятливі дати, коли краще відкласти візит до перукаря, щоб уникнути можливих проблем з волоссям після процедури.

Коли фарбувати волосся

Якщо мова йде про фарбування волосся, то для цього також є найкращі дні: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 травня. Ці дати вважаються найбільш сприятливими для зміни кольору волосся.

Деякі інші дні також можуть бути відмінними для візиту до перукаря, наприклад, 12, 15, 16, 23 числа, якщо ви не плануєте радикальних змін.

Коли не треба фарбуватися

Проте, є такі дні, коли краще утриматися від фарбування волосся: 3, 6, 8, 28 числа. Вони вважаються найнесприятливішими для цієї процедури згідно з астрологічними рекомендаціями.