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Самая волшебная дата весны: что принесет нам Новолуние в мае

Вторник 07 мая 2024 20:40
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Самая волшебная дата весны: что принесет нам Новолуние в мае Новолуние в мае 2024 года (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В среду, 8 мая, наступит последнее весеннее Новолуние. Эта дата будет заряжена сильной позитивной энергетикой и поможет исполнить вам самые заветные желания, добиться поставленных целей и найти решение для сложных задач.

Что нас ждет в период Новолуния в мае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: Astrotalk, Лунный календарь, Instagram астролога Марины Скади.

Когда произойдет Новолуние

По словам астрологов, 8 мая - важная и волшебная дата весны 2024 года. Именно в эти дни будет преобладать энергия богатства и процветания. Это Новолуние выведет из подсознания в реальный мир все наши скрытые желания.

Новолуние произойдет 8 мая в 06:22 по киевскому времени в созвездии Тельца.

"В момент Новолуния нет ни одного напряженного аспекта между планетами, а в Тельце формируется стеллиум: светлая кармическая точка Белая Луна, Венера, Уран, Юпитер и, соответственно, Луна и Солнце. Планеты создают очень мощный положительный энергетический фон, который будет усилен Новолунием", - объяснила астролог Марина Скади.

Что принесет нам Новолуние в мае

Новолунием в Тельце управляет Венера, которая связана с любовью, красотой, деньгами, отношениями и удовольствиями.

Эта планета с 29 апреля по 24 мая будет перемещаться по Тельцу, предоставляя возможности отвлечься от внешних событий, замедлиться и просто насладиться жизнью.

Кроме того, плодородная энергия, поступающая от Тельца и Венеры, усилит творческие, денежные и благостные силы.

Телец - обстоятельный и неторопливый знак, а значит не стоит суетиться и ускорять события. Самое лучшее - позволить процессам, которые начались в ближайший лунный месяц, развиваться в естественном ритме. Это позволит оценить то, что вы имеете.

Что стоит делать на Новолуние

Новолуние - это всегда начало чего-то, поэтому после 8 мая и в последующие 2 недели можно начинать новые отношения, запускать бизнес-проекты, осуществлять переезд, устраиваться на новую работу, начинать изучение новой сферы или языка.

"Но важно не только "пустить корни", но и проявить трудолюбие, которое так ценит Телец", - подчеркнула астролог.

Период растущей Луны с 9 по 22 мая - отличное время, чтобы заниматься планированием, ставить перед собой цели, продумывать способы их достижения. Также это хорошие дни для реабилитации - восстановительные процессы будут идти быстро. Можно также получить поддержку, найти спонсоров или людей, которые будут вам готовы помочь разными способами.

Астролог также рекомендует не начинать активные действия сразу после 8 мая, так как энергия будет еще слаба. Самое лучшее время для энергичных и решительных действий начнется с 14 мая. Ближе к 23 мая (Полнолуние) все будет получаться легко и шансы на успех увеличиваются.

Что не стоит делать в Новолуние

  • Не торопитесь с важными решениями - все хорошо обдумайте
  • Не зацикливайтесь на прошлых ошибках
  • Не стоит сплетничать
  • Постарайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать
  • Также не стоит рисковать в любой сфере жизни

Кстати, ранее мы писали о том, какие дни в мае будут удачными для стрижек, а какие - нет.

А еще рассказывали о том, как назвать ребенка в мае, чтобы он был счастливым.

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