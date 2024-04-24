Як назвати дитину у травні, щоб вона була щаслива

Як назвати хлопчика чи дівчинку, народжених у травні 2024 року, знають не всі. Тут у пригоді майбутнім батькам можуть стати церковний календар, календар іменин, а також зодіакальний календар.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Астрологія UA", Календар ПЦУ на 2023-2024 рр., Krestim.com.ua, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, під яким знаком зодіаку перебувають люди, народжені у травні, який характер їм притаманний, а також які імена найкраще підійдуть для діток, народжених у цьому місяці.

Який знак зодіаку може бути у народжених у травні

Зодіак перекладається з грецького як "тваринне коло". По суті він є "поясом" на небі, яким рухаються Сонце, Місяць та планети (їхнім видимим шляхом небесною сферою впродовж року).

У західній астрології зодіак поділяється на 12 знаків: Овен, Телець, Близнята, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій і Риби.

Кожен астрологічний знак приблизно відповідає однойменним астрономічним сузір'ям, хоча визначені в давнину дати перебування Сонця в них впродовж останніх кількох тисяч років змістились приблизно на місяць (через поступовий зсув точок весняного та осіннього рівнодень).

Вважається, що з 1 по 21 травня люди народжуються під знаком Тельця.

Тоді як з 22 травня до 31 травня - під знаком Близнят.

"Травневі" знаки зодіаку, їхні символи та дати (скріншот: uk.wikipedia.org)

На думку більшості астрологів, Телець завжди йде до своєї мети, незалежно від обставин. Він цінує стабільність, комфорт і матеріальне добробут.

Люди, народжені під цим знаком, володіють великою рішучістю та завжди готові наполегливо працювати. Вони також відомі своєю практичністю та надійністю, завдяки чому їх часто цінують на роботі та в особистому житті.

З іншого боку, Тельці можуть бути досить впертими та негнучкими. Іноді їхнє прагнення до стабільності перетворюється на страх перед змінами, що може завадити їм розвиватися.

Близнюки ж належать до повітряних знаків зодіаку, що символізує рух, змінність та комунікацію. Людям, народженим під цим знаком, властива адаптивність до різних життєвих обставин та легкість у спілкуванні.

Чоловіки-Близнюки часто мають яскраво виражені комунікативні здібності, легко знаходять спільну мову з різними людьми та можуть стати душею будь-якої компанії. Їхній розум завжди гострий, а думки - швидкі. Водночас їхній характер може бути дещо змінний.

Жінки-Близнюки відзначаються великою енергетикою та допитливістю. Вони завжди перебувають у пошуках нових знань та вражень, при цьому їхня природна жіночність поєднується з логікою та раціональністю, що робить їх неймовірно привабливими.

Дехто вважає також, що народжені в травні діти мають запальний і впертий характером, тому їм підійдуть "м'які" імена, що містять літери "і", "л", "м", "ю" чи м'який знак. Такий вибір має "згладити та врівноважити" їхню натуру.

Яке ім'я обрати для хлопчиків і дівчат, народжених у травні

Згідно з низкою календарів іменин, а також календарем ПЦУ на 2023-2024 роки, народжених у травні хлопчиків і дівчат можна називати по-різному.

1 травня: Макарій, Єремія, Євфимій, Ігнатій, Гнат, Акакій, Тамара, Іоанн, Григорій, Віссаріон, Віктор, Зотик, Зінон, Акіндін, Северіан, Косма, Авксентій, Юхим, Макар, Ніна.

2 травня: Афанасій, Борис, Гліб, Еспер, Зоя, Киріак, Феодул, Роман, Давид, Михаїл, Михайло, Василій, Іоанн, Матрона, Віктор, Феона, Христофор, Антонін, Георгій, Трифон, Пафнутій, Никифор.

3 травня: Тимофій, Мавра, Феодосій, Антоній, Петро, Павло, Феодор, Григорій, Анастасій, Олександр, Гавриїл, Микола, Уляна, Юліана.

4 травня: Пелагея, Еразма, Альвіана, Сильвана, Василій, Іануарій, Прокул, Соссій, Фавст, Дисидерій, Євтихій, Акутіон, Феодор, Філіппія, Діоскор, Сократ, Діонісій, Олексій, Іван, Микола, Ісакій, Аполлос, Кодрат, Максиміан, Антон, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Марія.

5 травня: Ірина, Іоанн, Феодор, Євстафій, Димитрій, Нафанаїл, Лука, Климент, Віталій, Всеволод, Платон, Адріан, Яків, Аріна.

6 травня: Іов, Варвара, Вакха, Калимаха, Діонісій, Парфеній, Тавіфа, Георгій, Авраамій, Іоанн, Ян, Іван, Олександра, Анатолій, Протолеон, Василь, Денис, Іларіон, Сава.

7 травня: Акакій, Іоанн, Авів, Антоній, Давид, Зинон, Фадей, Ієсей, Йосип, Ісидор, Михаїл, Пірр, Стефан, Платон, Феодора, Христодул, Анастасія, Сава, Сергій, Пасікрат, Валентин, Євсевій, Неон, Леонтій, Лонгін, Фома, Єлисавета, Алексій, Бранко, Яків, Антон, Ніл, Семен, Степан, Ян.

8 травня: Іоан, Іван, Арсеній, Пімен, Марк, Сергій, Сильвестр, Василь, Адріан, Ян.

9 травня: Миколай, Микола, Ісая, Христофор, Шіо, Йосиф, Василь, Стефан, Іоанн, Іоанникій, Петро, Глафіра, Гаврило, Дмитро, Семен, Акіліна.

10 травня: Симон, Симеон, Алфій, Філадельф, Кипріан, Онисим, Еразм, Ісихій, Ісидора, Таїсія, Павло, Іоанн, Петро, Микола, Авксентій, Сергій, Анастасія, Марія, Іларіон, Євлогій, Стефан, Василь, Кирило, Лаврендій, Симон.

11 травня: Мокій, Кирило, Мефодій, Софроній, Никодим, Ясон, Сосипатр, Керкіра, Дада, Максим, Квінтіліан, Ганна, Саторний, Іакисхол, Фавстіан, Іаннуарій, Марсалій, Евфрасій, Маммій, Мурин, Зінон, Євсевій, Неон, Віталій, Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

12 травня: Фома, Епіфаній, Герман, Савин, Полувій, Амфілохій, Феогнід, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасій, Філімон, Мемнон, Нектарій, Діодор, Родопіан, Василь, Антон, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіпп, Ян.

13 травня: Гликерія, Лаодикія, Макарій, Олександр, Павсиканій, Георгій, Ірина, Євфимій, Яків, Микита, Ігнатій, Донат, Василь, Максим, Гавриїл, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна.

14 травня: Ісидор, Микита, Максим, Серапіон, Леонтій, Єремія, Пафнутій, Ніна, Вата, Тамара, Макарій, Герасим, Євфимій, Ігнатій, Акакій, Олександр, Іван, Максим, Марк, Петро, Яків, Ян.

15 травня: Пахомій, Ісая, Ахиллій, Афанасій, Борис, Гліб, Еспер, Зоя, Кіріак, Феодул, Афанасій, Дмитро, Гнат, Анастасія.

16 травня: Феодор, Федір, Теодор, Савва, Олександр, Віта, Модест, Крискентій, Георгій, Тимофій, Мавра, Феодосій, Микола, Петро, Феофан, Улянія, Євпраксія, Лаврентій, Аркадій, Єгор.

17 травня: Андроник, Юнія, Солохон, Памфалон, Стефан, Пелагія, Іоанн, Микола, Еразм, Альвіан, Сільван, Микита, Микола, Кирило, Никифор, Климент, Ісаакій, Адріан, Опанас, Степан, Євдокія, Єфросинія.

18 травня: Феодот, Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина, Олександра, Текуса, Клавдія, Фаїна, Євфрансія, Єфросинія, Матрона, Юлія, Симеон, Семен, Ісаак, Вахтисій, Іраклій, Павлин, Венедим, Давид, Таричан, Ірина, Яків, Богдан, Василій, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Теодор, Федір, Юліан, Джулія.

19 травня: Марія, Соломія, Іоанна, Марфа, Сусанна, Йосиф, Никодим, Патрикій, Акакій, Менандр, Полієн, Парфеній, Калуф, Іоан, Тамара, Іов, Варвар, Вакх, Каллімах, Діонісій, Міхей, Вукашин, Акакій, Антон, Олександр, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

20 травня: Фалапей, Олександр, Астерій, Аскалон, Олексій, Акакій, Іоанн, Іван, Авів, Антоній, Давид, Зенон, Тадей, Ісе (Іссей), Йосип, Ісидор, Михайло, Микита, Пірр, Стефан, Шіо, Ніл, Тимофій, Ян, Сюзанна.

21 травня: Костянтин, Олена, Михаїл, Феодор, Іоанн, Арсеній, Никифор, Пімен, Андрій, Єлисей, Кирило, Теодор, Федір, Ярослав, Ілона.

22 травня: Василіск, Іоан, Володимир, Ісая, Христофор, Микола, Йосип, Димитрій, Василь, Шіо, Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

23 травня: Михайло, Михаїл, Леонтій, Єфросинія, Симон, Алфій, Філадельф, Кипріан, Онисим, Еразм, Ісихій, Ісидора, Таїсія, Опанас, Данило, Леонтій, Дар'я, Єфросинья, Марія.

24 травня: Симеон, Семен, Мелетій, Стефан, Іоан, Іван, Серапіон, Калиник, Феодор, Федір, Теодор, Фавста, Мокій, Мефодій, Кирило, Ростислав, Михайло, Олександр, Софроній, Никодим, Йосип, Василь, Григорій, Микита, Степан, Ян, Ксенія, Оксана.

25 травня: Іоан, Іван, Ферапонт, Інокентій, Єпіфаній, Герман, Ермоген, Петро, Савін, Полувій, Діонісій, Симеон, Теодор, Федір, Ян.

26 травня: Карп, Алфей, Аверкій, Єлена, Олена, Ілона, Іоан, Іван, Георгій, Авраамій, Тавифа, Глікерія, Лаодикий, Василь, Олександр, Христофор, Макарій, Павсикакий, Сергій, Ірина, Євфимій, Єгор, Макар, Ян.

27 травня: Ферапонт, Феодора, Дидим, Кипріан, Фотій, Іона, Іоанна, Іван, Ісидор, Петро, Максим, Серапіон, Микита, Леонтій, Леонід, Ніл, Ян, Анастасія.

28 травня: Микита, Макар, Микола, Євтихій, Єликонида, Елладій, Пахомій, Ісая, Димитрій, Дмитро, Денис, Ахіллій, Єфросин, Серапіон, Захар, Ігнат, Іраклій, Павло, Петро, Альона, Олена, Ілона.

29 травня: Феодосія, Феодор, Єфрем, Олександр, Віт, Модест, Крискентій, Муза, Георгій, Кассіан, Лаврентій, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.

30 травня: Ісаакій, Андроник, Іунія, Додо, Євдокія, Солохон, Памфамир, Памфалон, Стефан, Василь, Яків.

31 травня: Єрма, Єрмій, Філософ, Федот, Олександра, Текуса, Клавдія, Фаїна, Евфррасія, Матрона, Іулія, Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина, Давид, Макарій, Михайло, Василь, Семен, Ісаак, Вахтисій, Давид, Таричан, Іраклій, Павич, Венедим, Борис, Микола, Остап, Роман, Філіпп.

Варто зазначити, що велика кількість імен є "подвійними", тобто можуть підійти як хлопчику, так і дівчинці. Варто лише змінити закінчення (наприклад Іоанн - Іоанна, Феодор - Феодора, Симон - Симона тощо).