Найбюджетніші тарифи Київстар, Vodafone і lifecell: який обрати, щоб економити на дзвінках

При виборі тарифу на мобільний телефонний зв'язок кожен орієнтується на власні потреби - для деяких критичним є швидкий інтернет, трафік у кілька ГБ, а для інших важлива просто можливість зв'язку з найменшими щомісячними витратами.
Які найбюджетніші тарифи трьох основних мобільних операторів в Україні "Київстар", Vodafone і Lifecell можна обрати - читайте в матеріалі нижче.
Тарифний план від мобільного оператора Київстар "Любов до батьків" із вартістю пакета 125 гривень може запропонувати абонентам:
У цьому пакеті також варто зазначити, що не здійснюватиметься тарифікація при користуванні популярними соцмережами та месенджерами, додатками держпослуг та навчальними програмами.
Абоненти зможуть обрати одну із суперсил безкоштовно.
Тарифний план призначений для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю І-ІІІ групи.
Тариф від Київстар "Любов до батьків" (скриншот kyivstar.ua)
Тарифний план від мобільного оператора Vodafone "Red Start" із вартістю пакета 175 гривень на місяць - перші 3 за акційною ціною - 150 гривень.
Він передбачає такі опції:
Тариф від Vodafone "Red Start" (скриншот: vodafone.ua)
Найдешевшим тарифним планом від Lifecell став "Просто Лайф" із вартістю 90 гривень на 4 тижні (при перенесенні номера). Він пропонує абонентам:
Також передбачаються знижки для студентів.
Якщо номер зареєстрований, то вартість тарифу становитиме 140 гривень\ 4 тижні, а стандартна ціна пакета - 160 грн/4 тижні.
Тариф від Lifecell "Просто Лайф" (скриншот lifecell.ua)
Також заощадити на тарифах і дзвінках можна такими способами:
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