Найбюджетніші тарифи Київстар, Vodafone і lifecell: який обрати, щоб економити на дзвінках

Київстар - тариф "Дзвінки для батьків"

Тарифний план від мобільного оператора Київстар "Любов до батьків" із вартістю пакета 125 гривень може запропонувати абонентам:

дзвінки у мережі Київстар - безліміт

дзвінки на номери інших операторів - 50 хвилин

мобільний інтернет - 5 Гб (після того, як кількість буде витрачено, буде застосовуватись 10 грн/пакет 100 МБ);

50 SMS по Україні

У цьому пакеті також варто зазначити, що не здійснюватиметься тарифікація при користуванні популярними соцмережами та месенджерами, додатками держпослуг та навчальними програмами.

Абоненти зможуть обрати одну із суперсил безкоштовно.

Тарифний план призначений для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю І-ІІІ групи.

Тариф від Київстар "Любов до батьків" (скриншот kyivstar.ua)

Vodafone - тариф "Red Start"

Тарифний план від мобільного оператора Vodafone "Red Start" із вартістю пакета 175 гривень на місяць - перші 3 за акційною ціною - 150 гривень.

Він передбачає такі опції:

200 хвилин на всі мережі в Україні

200 SMS на інші мобільні оператори

20 гігабайт інтернету на зв'язок 4G (безліміт на соцмережі та відеоконференції)

безліміт на дзвінки по Україні

15 хвилин за 25 гривень дзвінки в 16 країн: Польща, Німеччина, Чехія тощо

Тариф від Vodafone "Red Start" (скриншот: vodafone.ua)

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Найдешевшим тарифним планом від Lifecell став "Просто Лайф" із вартістю 90 гривень на 4 тижні (при перенесенні номера). Він пропонує абонентам:

300 хвилин на дзвінки на всі мобільні оператори по Україні, а коли вони закінчаться - безлім залишається на "Лайфі"

мобільний інтернет - 8 Гб

Також передбачаються знижки для студентів.

Якщо номер зареєстрований, то вартість тарифу становитиме 140 гривень\ 4 тижні, а стандартна ціна пакета - 160 грн/4 тижні.

Тариф від Lifecell "Просто Лайф" (скриншот lifecell.ua)

Як ще можна заощадити

Також заощадити на тарифах і дзвінках можна такими способами: