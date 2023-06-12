П'ять способів швидко розблокувати телефон, якщо ви забули PIN-код

Ситуація, за якої ви забули встановлений PIN-код від свого смартфона, знайома багатьом людям. Але не варто відразу засмучуватися чи бігти до найближчого сервісу. Існує п'ять способів, які допоможуть швидко відновити доступ до телефону.

Які п'ять лайфхаків допоможуть швидко розблокувати смартфон без PIN-коду, розповіли в iTech.

Вхід до облікового запису Google

Телефони зі старою версією Android (нижче 5.0) можна розблокувати за допомогою входу до свого облікового запису Google. Для цього смартфон має бути підключений до бездротового Інтернету.

Після підключення до Wi-Fi під час введення пароля або графічного ключа вам потрібно 5 разів ввести неправильну комбінацію, доки на екрані не з'явиться напис: "Забули пароль".

Вибираєте цей пункт, і система запропонує ввести пароль та логін облікового запису Google, який прив'язаний до цього телефону. Просто дотримуйтесь підказок, і ви зможете відновити пароль від телефону.

Програма Smart Lock

За допомогою цієї програми гаджет можна розблокувати трьома способами:

Безпечний апарат. До телефону через Bluetooth підключається "знайомий" апарат, і так ви розблокуєте свій гаджет.

Безпечне місце. Якщо на телефоні увімкнено GPS, людину направлять у точку, яка позначена як дім. Якщо місце збігається із заданим, телефон розблокується.

Розпізнавання осіб. Під час визначення власника телефон розблокується після порівняння осіб з фото, збереженого в телефоні та особи, яку побачила камера.

Знайти мій пристрій

Потрібен сервіс Google Find for my device. Зайдіть в Equipment management з іншого пристрою, а звідти - у свій обліковий запис. Виберіть потрібний напис і натисніть "Блокувати".

Введіть новий пароль та підтвердіть його. Тепер ви зможете розблокувати телефон за допомогою нового пароля.

Батарея

Акумулятор може допомогти скинути пароль. Потрібно щоб на вашому гаджеті було менш як 10% зарядки. Тоді на екрані з'явиться попереджувальне вікно.

Ви повинні зайти в розділ "Стан батареї" і натиснути кнопку "Назад", щоб вийти в "Меню налаштувань". Зайдіть у пункт "Безпека" та відключіть пароль.

Скидання заводських налаштувань

Якщо всі перелічені способи вище не допомогли, то відновити доступ допоможе скидання до заводських налаштувань. При цьому ви втратите всю інформацію, яка була на смартфоні.

Цей спосіб рекомендується використовувати тільки в тому випадку, якщо нічого не допомагає.

Натисніть одночасно кнопку живлення та збільшення (або зменшення) гучності на 15 секунд. Або "Додому" + живлення + збільшення/зменшення гучності на 15 секунд. Комбінація клавіш зазвичай залежить від моделі телефону.

Після цього на екрані з'явиться вікно керування. Вам потрібно натиснути Recovery та за допомогою кнопки регулювання звуку підтвердити свій вибір кнопкою живлення.