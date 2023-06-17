Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках

При выборе тарифа на мобильную телефонную связь каждый ориентируется на собственные нужды - для некоторых критическим является быстрый интернет, трафик в несколько ГБ, а для других важна просто возможность связи с наименьшими ежемесячными затратами.
Какие бюджетные тарифы трех основных мобильных операторов в Украине Київстар, Vodafone и Lifecell можно выбрать - читайте в материале ниже.
Тарифный план от мобильного оператора Київстар "Любов до батьків" со стоимостью пакета 125 гривен может предложить абонентам:
В этом пакете также следует отметить, что не будет производиться тарификация при пользовании популярными соцсетями и мессенджерами, приложениями госуслуг и обучающими программами.
Абоненты смогут выбрать одну из суперсил бесплатно.
Тарифный план предназначен для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы.
Тариф от Київстар "Любов до батьків" (скриншот kyivstar.ua)
Тарифный план от мобильного оператора Vodafone "Red Start" со стоимостью пакета 175 гривен в месяц - первые 3 по акционной цене - 150 гривен.
Он предусматривает следующие опции:
Тариф от Vodafone "Red Start" (скриншот: vodafone.ua)
Самым дешевым тарифным планом от Lifecell стал "Просто Лайф" со стоимостью 90 гривен на 4 недели (при переносе номера). Он предлагает абонентам:
Также есть скидки для студентов.
Если номер зарегистрирован, то стоимость тарифа составит 140 гривен 4 недели, а стандартная цена пакета - 160 грн/4 недели.
Тариф от Lifecell "Просто Лайф" (скриншот lifecell.ua)
Также сэкономить на тарифах и звонках можно следующими способами:
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