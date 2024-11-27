"Найбільший скарб у житті": репер-воїн Ярмак показався з дружиною на романтичному фото
Репер Ярмак, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, зворушливо звернувся до своєї обраниці. Поділитись романтичними рядками та фото артист вирішив з нагоди її дня народження.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця пише про це детальніше.
Ярмак показався з дружиною
Так, його коханій, моделі Анні, виповнилося 35 років, і іменинниця вже встигла поділитися у мережі святковим постом. На фото вона постала з тортом на тлі Києва.
Анна Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_anna_)
Анна Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_anna_)
У той час Ярмак оприлюднив з нагоди свята зворушливий вірш, у якому назвав обраницю "своїм найбільшим скарбом у житті".
"Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!
Хто почуття не розгубив - той справжній багатій
Ти не миттєва сторіс, ти моя половина
Моя увага, моя любов і повага тій
Що, завжди була поруч коли так важко було
Завжди говорила, що ми всім бідам на зло
Пройдемо всі сюрпризи долі
Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі
Я не знаю з якого ти поверху неба
Але тягне лиш до тебе..до тебе..до тебе
Я не знаю чи даси мені своєї згоди
Та я вчинками до тебе вистеляю сходи
З Днем Народження, кохана!" - написав Олександр (справжнє ім'я артиста).
Артист привітав кохану з днем народження (фото: instagram.com/yarmak_music)
Тим часом Анна зазначила у своїй публікації наступне: "35. В своїй Україні, у своєму Києві, у себе вдома. Дякую за це нашим військовим, які роблять все, щоб так було і надалі".
Що відомо про особисте життя Ярмака
У березні цього року закохані відсвяткували свою десяту річницю стосунків. Вони одружилися у 2016 році, а до цього зустрічалися близько двох років. Родина виховує 5-річну доньку Соломію.
Ярмак, як відомо, після початку великої російсько-української війни став на захист рідної країни. 26 лютого 2022 року він поповнив лави ЗСУ як доброволець, брав участь у боях на Харківщині. А минулого року очолив взвод операторів FPV-дронів. З вересня цього року отримав військове звання штаб-сержанта у командуванні Сил безпілотних систем.
Ярмак служить у Силах безпілотних систем (фото: instagram.com/yarmak_music)
У блозі Олександр інколи ділиться подробицями військового життя, а також закликає співвітчизників не забувати про те, що повномасштабна російська агресія проти нашої країни триває.
Нагадаємо, Ярмак пише пісні на різну тематику, серед яких не лише лірика, але й треки, що які підіймають теми соціальної справедливості.