"Найбільший скарб у житті": репер-воїн Ярмак показався з дружиною на романтичному фото

Репер Ярмак, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ , зворушливо звернувся до своєї обраниці. Поділитись романтичними рядками та фото артист вирішив з нагоди її дня народження.

Ярмак показався з дружиною

Так, його коханій, моделі Анні, виповнилося 35 років, і іменинниця вже встигла поділитися у мережі святковим постом. На фото вона постала з тортом на тлі Києва.

Анна Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_anna_)

Анна Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_anna_)

У той час Ярмак оприлюднив з нагоди свята зворушливий вірш, у якому назвав обраницю "своїм найбільшим скарбом у житті".

"Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив - той справжній багатій

Ти не миттєва сторіс, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій

Що, завжди була поруч коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі

Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі

Я не знаю з якого ти поверху неба

Але тягне лиш до тебе..до тебе..до тебе

Я не знаю чи даси мені своєї згоди

Та я вчинками до тебе вистеляю сходи

З Днем Народження, кохана!" - написав Олександр (справжнє ім'я артиста).

Артист привітав кохану з днем народження (фото: instagram.com/yarmak_music)

Тим часом Анна зазначила у своїй публікації наступне: "35. В своїй Україні, у своєму Києві, у себе вдома. Дякую за це нашим військовим, які роблять все, щоб так було і надалі".

Що відомо про особисте життя Ярмака

У березні цього року закохані відсвяткували свою десяту річницю стосунків. Вони одружилися у 2016 році, а до цього зустрічалися близько двох років. Родина виховує 5-річну доньку Соломію.

Ярмак, як відомо, після початку великої російсько-української війни став на захист рідної країни. 26 лютого 2022 року він поповнив лави ЗСУ як доброволець, брав участь у боях на Харківщині. А минулого року очолив взвод операторів FPV-дронів. З вересня цього року отримав військове звання штаб-сержанта у командуванні Сил безпілотних систем.

Ярмак служить у Силах безпілотних систем (фото: instagram.com/yarmak_music)

У блозі Олександр інколи ділиться подробицями військового життя, а також закликає співвітчизників не забувати про те, що повномасштабна російська агресія проти нашої країни триває.

Нагадаємо, Ярмак пише пісні на різну тематику, серед яких не лише лірика, але й треки, що які підіймають теми соціальної справедливості.