Репер-військовослужбовець Ярмак зустрівся з російським полоненим, який виявився його фанатом (відео)

Збройні Сили України взяли в полон російського військовослужбовця, який, як виявилося, є палким прихильником пісень репера Олександра Ярмака. Артист отримав від побратимів відео допиту росіянина, після чого вирішив зустрітися і поговорити з ним.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео, яке вже з'явилося на YouTube -каналі репера, розповідає про це детальніше.

Ярмак зустрівся з російським полоненим

Ним виявився 23-річний Володимир родом із Саяногорська (Республіка Хакасія). За його словами, він підписав контракт на початку липня через те, що "зглупив та напився".

Окупант планував служити в частині, але у Єкатеринбурзі його посадили в автобус, після чого відправили до Ростова-на-Дону.

За словами полоненого, він нібито не хотів іти на війну проти України. В нашій країні загарбник був лише три дні.

Його разом з побратимами кинули закріпитися на точці у Веселому, де вони потрапили під мінометний вогонь. Росіянин отримав поранення руки, коліна, плеча та ключиці.

Російський пололений виявився фанатом Ярмака (скриншот)

Також Володимир говорить, що нібито хотів просто втекти з війни, але боявся, що його можуть розстріляти. Він каже, що після обміну військовополонених стане тільки гірше, оскільки є кілька варіантів: ще раз піти на штурм, розстріл або в'язниця. Останній варіант, за словами росіянина, його буде влаштовувати.

Також Ярмак поцікавився у російського солдата, що той думає стосовно Криму, Донецька та Луганська. На що той відповів, що інтернет у нього з'явився лише у 2018 році, а коли РФ анексувала Крим, він був іще підлітком.

Володимир сказав, що коли почав гуглити інформацію на цю тему, то зрозумів, що "ніхто нічого не знає".

Також окупант сказав, скільки йому пообіцяли за те, що він пішов на війну в Україну - близько 500 тисяч рублів, які він так і не отримав.

"Хто збирається, чи хто вже зібрався, рвіть контракти, сідайте в тюрму… Пофіг. Можливо, ви отримаєте свої 200-500 тисяч, але якою ціною? Ви реально можете померти, потрапити у полон, як я, чи залишитися без кінцівок. Вам воно треба? Навіщо ви туди йдете? Немає сенсу, немає сенсу", - звернувся до інших російських загарбників полонений.

Репер поговорив з окупантом (скриншот)

Улюбленими піснями росіянина виявилися "Серце пацана", "Детская обида". За його словами, він сирота і у РФ у нього лише дівчина і її дитина, яка називає того батьком. Також загарбник, як виявилося, знає деякі пісні Ярмака й українською.

Олександр, який сам служить у ЗСУ від початку великої війни, звернувся до росіян із закликом не йти на війну та добровільно здатися у полон.

"Багато хто мене знає, багато хто виріс на моїх піснях. Я завжди співав про добро та справедливість, завжди так жив. Останнє, що я скажу російською: залишайтесь вдома. Займайтесь своїми сім'ями, своїми домами, своїми територіями та, в першу чергу, владою, яку узурпували бандити та терористи світового масштабу", - сказав артист.

Ярмак звернувся до російських військових (скриншот)

"Ми ніколи не пробачимо вбивств наших близьких, наших дітей, мільйони зламаних доль і стерті міста. Росія за це заплатить. Вона вийде з наших територій, вибачиться і заплатить репарації. Україна захищається, захищається як може, усіма можливими способами, і має на це повне моральне право. Ми змусимо поважати наш народ, нашу країну і нашу суверенність", - підкреслив репер.

"Не робіть помилок, за які через роки буде соромно і вам, і вашим дітям. Якщо ви вже у війську і ви не хочете бути окупантом, пишіть і ми допоможемо вам безпечно здатися у полон. Якщо Україна складе зброю - зникне наш народ і наша країна. Якщо Росія складе зброю на українській землі - просто закінчиться війна", - також зауважив відомий виконавець.