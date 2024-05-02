Найбільший мурал з Валерієм Залужним з'явився у Києві: де його можна побачити (фото)

Мурал на честь Залужного у Києві - хто його створив

Так, керівниками проекту виступили Євгенія Фуллен та Георгій Козлов. А головним митцем став Євгеній Кучер (відомий як "Самий кучерявий художник"). Зазначається, що цей стінопис з зображенням Залужного - найбільший в Україні.

Розмір муралу складає понад 120 квадратних метрів. Він розташований за адресою: Київ, вулиця Котельникова, 51.

Художники, які створили мурал з Залужним (фото: instagram.com/eugenefullen)

"Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими, з ким ми все робимо! Валерій Залужний - для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну - він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну!" - розповіла Фуллен.

"Також хочу відокремити і віддячити головного митця цього муралу - Євгенія Кучера! Він створив цю роботу за 13 годин! Що демонструє його талант та мотивацію!" - додала вона.

Мурал у Києві (фото: instagram.com/eugenefullen)

За словами художниці, суспільство має знати актуальну історію. А мистецтво несе великий вплив на розвиток культури та соціум. І тому автори проекту вирішили "озвучувати і показувати голос з вулиць".

"Попри те, що в Україні стріт-арт культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів. На часі варто не забувати пережиту історію і завдяки кому ми змогли цю історію переживати. Проживати життя далі", - зазначила Фуллен.

Мурал на честь Залужного (фото: instagram.com/eugenefullen)

Як реагує мережа

Новина про мурал на честь Залужного швидко "розлетілася" мережею. У коментарях під дописом юзери пишуть: