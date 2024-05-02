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Найбільший мурал з Валерієм Залужним з'явився у Києві: де його можна побачити (фото)

Мурал з Залужним у столиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві створили новий мурал. Цього разу стінопис присвятили колишньому Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Цей мурал отримав рекордні розміри.

Хто створив стінопис та де знаходиться мурал з Залужним, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис художниці Євгенії Фуллен в Instagram.

Мурал на честь Залужного у Києві - хто його створив

Так, керівниками проекту виступили Євгенія Фуллен та Георгій Козлов. А головним митцем став Євгеній Кучер (відомий як "Самий кучерявий художник"). Зазначається, що цей стінопис з зображенням Залужного - найбільший в Україні.

Розмір муралу складає понад 120 квадратних метрів. Він розташований за адресою: Київ, вулиця Котельникова, 51.

Художники, які створили мурал з Залужним (фото: instagram.com/eugenefullen)

"Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими, з ким ми все робимо! Валерій Залужний - для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну - він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну!" - розповіла Фуллен.

"Також хочу відокремити і віддячити головного митця цього муралу - Євгенія Кучера! Він створив цю роботу за 13 годин! Що демонструє його талант та мотивацію!" - додала вона.

Мурал у Києві (фото: instagram.com/eugenefullen)

За словами художниці, суспільство має знати актуальну історію. А мистецтво несе великий вплив на розвиток культури та соціум. І тому автори проекту вирішили  "озвучувати і показувати голос з вулиць".

"Попри те, що в Україні стріт-арт культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів. На часі варто не забувати пережиту історію і завдяки кому ми змогли цю історію переживати. Проживати життя далі", - зазначила Фуллен.

Мурал на честь Залужного (фото: instagram.com/eugenefullen)

Як реагує мережа

Новина про мурал на честь Залужного швидко "розлетілася" мережею. У коментарях під дописом юзери пишуть:

  • "Неймовірна робота!"
  • "Браво"
  • "Вітаю, це круто!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у Києві з'явився ще один цифровий проїзний.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки.

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КиївВалерій Залужний