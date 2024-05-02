Самый большой мурал с Валерием Залужным появился в Киеве: где его можно увидеть (фото)

В Киеве был создан новый мурал. В этот раз стенопись посвятили бывшему Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Этот мурал получил рекордные размеры.
Кто создал стенопись и где находится мурал с Залужным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост художницы Евгении Фуллен в Instagram.
Так, руководителями проекта выступили Евгения Фуллен и Георгий Козлов. А главным художником стал Евгений Кучер (известный как "Самый кудрявый художник"). Отмечается, что эта стенопись с изображением Залужного - самая большая в Украине.
Размер мурала составляет более 120 квадратных метров. Расположен он по адресу: Киев, улица Котельникова, 51.
Художники, создавшие мурал с Залужным (фото: instagram.com/eugenefullen)
"Мы это сделали! Наш первый и далеко не последний рекорд! Горжусь тем, что мы делаем и горжусь теми, с кем мы все делаем! Валерий Залужный - для меня лично символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну - он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину!" - рассказала Фуллен.
"Также хочу выделить и отблагодарить главного художника этого мурала - Евгения Кучера! Он создал эту работу за 13 часов! Что демонстрирует его талант и мотивацию!" - добавила она.
Мурал в Киеве (фото: instagram.com/eugenefullen)
По словам художницы, общество должно знать актуальную историю. А искусство оказывает большое влияние на развитие культуры и социум. И потому авторы проекта решили "озвучивать и показывать голос с улиц".
"Несмотря на то, что в Украине стрит-арт культуру недооценивают, я считаю, что именно она задает направление течения для размышлений. Сейчас стоит не забывать пережитую историю и благодаря кому мы смогли эту историю переживать. Проживать жизнь дальше", - отметила Фуллен.
Мурал в честь Залужного (фото: instagram.com/eugenefullen)
Новость о мурале в честь Залужного быстро "разлетелась" в сети. В комментариях под постом пользователи пишут:
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в Киеве появился еще один цифровой проездной.
Кроме того, недавно стало известно, что апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года.