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Крупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в Антарктике

Среда 21 февраля 2024 09:57
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Крупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в Антарктике Фото: Киты в Антарктике (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Людмила Жукова

В Антарктике украинские полярники наблюдают за китами, а также изучают этих великанов. Комплексная программа исследований китообразных была начата учеными НАНЦ 2018 года. Она имеет несколько главных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook Национального арктического научного центра.

Что нужно знать о китах

Каждый кит имеет уникальные особенности, по которым его можно отличить. Например, у горбанов это хвостовой пловец. Рисунок на нем, как отпечаток пальцев у человека, – неповторим.

Ученые делают идентификационные фото, упорядочивают их в каталоги и сравнивают каталоги из разных регионов, в том числе с помощью глобальной базы данных "Happywhale". Наши ученые идентифицировали более 1000 китов.

Такие данные помогают ученым разных стран исследовать миграции этих млекопитающих и контакты между ними.

Также ученые производят отбор образцов кожи и жира. Для этого наши биологи используют арбалет со специальными стрелами и наконечниками, не проникающими глубоко под кожу животных. Это один из самых распространенных в мире методов отбора таких образцов, что не вредит животным. В то же время эта "биопсия" может многое рассказать о китах и их популяциях. Украинские ученые уже отобрали сотни образцов, исследуемых в лабораториях.

Животных изучают с помощью дронов. Такой метод позволяет достаточно точно определять размер животного, сделать выводы о его возрасте и упитанности. Это позволяет не только лучше понимать состояние популяций китов, но и оценить качество кормовой базы в определенный год, ведь в Антарктику некоторые виды приплывают именно для питания.

Кстати, проводятся и акустические исследования великанов. Наши ученые производят как пассивный акустический мониторинг китов, так и целенаправленно записывают их вокализации. Это позволяет установить видовой состав китов, находящихся в районе станции в разные сезоны, а также создать акустические каталоги с подробными описаниями отдельных звуков. Для многих видов нет еще подробного описания всех типов их звуков.

Крупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКрупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКрупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКрупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКрупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКрупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКрупнейшие животные на Земле: Украинские полярники показали китов в АнтарктикеКиты в Антарктике (фото: Вадим Ткаченко, Оксана Савенко)

Ранее на станции "Вернадского" показывали редкое явление - "снежные пончики".

Также полярники показывали птиц, которые никого не боятся.

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