Самые большие провалы в мире смартфонов в 2023 году

В 2023 году в сфере смартфонов произошло множество выдающихся и незабываемых событий. Однако не все было безупречно. Каждому значимому успеху в этом году пришлось сопутствовать определенное количество неудач.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Android и технологиии Android Authority .

iMessage на Android

Nothing Chats является мессенджером, предоставлявшим владельцам телефонов Nothing Phone возможность использовать iMessage на основе приложения Sunbird. К сожалению, вскоре стало ясно, что технология, лежащая в основе приложения, сталкивается с серьезными проблемами безопасности и конфиденциальности.

Перегрев iPhone 15 Pro

В сентябре компания Apple представила iPhone 15 и вскоре после этого пользователи обнаружили, что модели с приставкой Pro проявляют повышенную тепловую активность. При длительном использовании телефоны заметно нагревались по сравнению с конкурирующими устройствами на платформе Android.

Многие также отмечали, что телефоны неоправданно сильно нагреваются в процессе зарядки, что было особенно заметно, учитывая, что iPhone 15 Pro заряжается медленнее, чем Galaxy S23 Ultra. К счастью, впоследствии Apple выпустила программное обновление для нового устройства, решившего проблемы с нагреванием.

Однако это все равно оставило некоторое недовольство в силу статуса и размеров компании.

BBK против Nokia

Еще одним неудавшимся событием в 2023 году стал правовой диспут между китайским конгломератом BBK и компанией Nokia. В результате бренды BBK, преимущественно OPPO и vivo, вынуждены были либо прекратить, либо существенно сократить свою деятельность в Европе.

Одним из видных пострадавших стал OPPO Find X6 Pro. Это качественное устройство, которое, несомненно, заслуживает статуса одного из лучших камерофонов в мире. Однако решение выпустить его только в Китае вызвало подлинное разочарование. Ожидается, что Nokia и BBK достигнут соглашения по этому вопросу в 2024 году.

Новый сложенный телефон Honor

HONOR впервые представила свой складной телефон Magic Vs на выставке MWC 2023, ставший их первым доступным глобальным устройством такого типа. Однако в июле, при анонсе Magic V2 в Китае, это устройство вызвало некоторые трудности для компании.

Позже в августе HONOR представила Magic V2 на выставке IFA 2023, но затем объявила, что складной телефон появится на мировом рынке только в первом квартале 2024 года.

Медленные обновления смартфонов

В последние несколько лет многие ведущие бренды смартфонов заявили о продлении срока выпуска обновлений для своих устройств. Однако не все производители стремятся принять этот подход. ASUS, Sony, POCO, TCL и ZTE остаются верны кратким циклам обновлений для своих смартфонов.

Как правило, эти производители предлагают одно или два больших обновления операционной системы и два или три года обновления безопасности. Это особенно неприемлемо для Sony и ее модели Xperia 1 V, стоимость которой составляет 1 400 долларов. Удивительно, что такие практики возможны в мире, где можно приобрести смартфон Samsung с гораздо большим сроком обновления в пять раз дешевле.

Провальный планшет Google

Это не касается телефонов, но это была большая ошибка и не сказать об этом нельзя. Google предложила действительно классную концепцию, когда анонсировала планшет Pixel Tablet и сопутствующую док-станцию с колонками.

Самая большая проблема заключается в том, что док-станция становится бесполезной, когда вы вынимаете планшет. Она не поддерживает ни Bluetooth, ни другие способы трансляции звука, ни помощника, когда в нем нет планшета. Можно было бы сделать его более функциональным, и тогда это был бы приятный полноценный гаджет.

Датчик температуры Pixel 8 Pro

Еще в мае произошла утечка видео, на котором Pixel 8 Pro использовался как термометр. Но это оказалось правдой, потому что телефон действительно поставляется с датчиком температуры на задней панели.

К сожалению, фактическая реализация также оказалась скорее диковинкой, чем чем-то полезным. Тестирование показало, что датчик температуры Pixel 8 Pro значительно менее точен, чем специализированный ИК-термометр. Не помогло и то, что такой дорогой телефон приходится удерживать в пяти сантиметрах от нужного объекта, что не очень удобно.