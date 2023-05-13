Найбільші помилки у декорі, через які ваше житло стає малим і тісним

Завчасно не вимірюють кімнати

При покупці меблів важливо переконатися, що вони підійдуть до приміщення. За словами дизайнера Дженніфер Бомфорд, це одна з найбільших помилок, яку люди роблять, облаштовуючи свій будинок.

Перед тим, як придбати меблі, важливо визначити розміри кожного елемента декору, щоб скласти план їх розміщення у кімнаті.

Не тестують фарби для стін

Люди вибирають колір фарби для своїх стін без попереднього тестування, щоб побачити, як він виглядатиме, коли кімната буде повністю оброблена.

"Надзвичайно важливо випробувати різні варіації кольорів фарби у кімнаті, перш ніж повністю їх покривати. Наприклад, сірі стіни часто виглядають синішими, ніж вони були в магазині фарб або світло-бежевий може виглядати набагато жовтішим, ніж ви спочатку його уявляли", - каже Дженніфер.

Вона радить тестувати колір у різний час доби та при різному освітленні. А тоді дивитись, що найбільше гармоніює з меблями.

Наявність тільки одного джерела світла

Стилізуючи простір, власники часто забувають про освітлення. Дженніфер наголошує, що багато джерел світла створить різноманітну атмосферу.

"Пропоную встановити регулятори освітлення на головних верхніх світильниках, а потім додати кілька інших джерел світла, встановлених на різній висоті, наприклад, торшери та настільні лампи", - каже експерт.

М’які білі лампи забезпечують плавне рівномірне освітлення. Яскраве люмінесцентне або біле світло може зробити простір суворим і непривабливим, тоді як м’яке освітлення не тільки створює настрій, але й робить кімнату "теплою".

Вибір меблів неправильного кольору

Люди вибирають меблі неправильного кольору відповідно до розміру простору, де вони будуть встановлені.

"Темні меблі можуть дивовижно виглядати у великому просторі, але коли ви працюєте з меншою кімнатою або навіть з меншим будинком узагалі, важливо вибирати лише світліші тони, оскільки важкі, громіздкі та темні предмети меблів миттєво зроблять вашу кімнату тісною", - пояснює Дженніфер.

Світлі меблі роблять кімнату просторішою (фото: freepik)

Встановлення великого обіднього столу

"Плануйте розмір меблів, які ви купуєте, відповідно до розміру приміщення. Стилізуючи невеликий будинок чи інше приміщення, перш за все слід прагнути до комфортності та зручності використання", - каже експерт.

Радить вибирати невеликий стіл - такий матиме кращий вигляд у загальному просторі. Гарним варіантом стане круглий стіл.

Керуватися лише модними трендами

Слід пам’ятати, що під час вибору декору потрібно керуватися особистим стилем, а не слідувати останнім трендам, які незабаром вийдуть з моди.

"Найбільша помилка людей полягає в тому, що вони намагаються оформити свій дім так, як усі інші, і переробляти його щоразу, коли з’являється нова тенденція. Якщо ви справді хочете створити будинок своєї мрії, перестаньте слідувати модним примхам", - радить дизайнер.