Найбільші помилки у декорі, через які ваше житло стає малим і тісним

Облаштовуючи будинок, потрібно одразу продумати багато моментів - і кольори стін, і варіант розміщень меблів. Адже грамотне поєднання всіх елементів інтер'єру створить затишок. Натомість помилки у декорі можуть зробити житло візуально тісним.
Про те, яких помилок у дизайні житла варто уникати, пише Express.
При покупці меблів важливо переконатися, що вони підійдуть до приміщення. За словами дизайнера Дженніфер Бомфорд, це одна з найбільших помилок, яку люди роблять, облаштовуючи свій будинок.
Перед тим, як придбати меблі, важливо визначити розміри кожного елемента декору, щоб скласти план їх розміщення у кімнаті.
Люди вибирають колір фарби для своїх стін без попереднього тестування, щоб побачити, як він виглядатиме, коли кімната буде повністю оброблена.
"Надзвичайно важливо випробувати різні варіації кольорів фарби у кімнаті, перш ніж повністю їх покривати. Наприклад, сірі стіни часто виглядають синішими, ніж вони були в магазині фарб або світло-бежевий може виглядати набагато жовтішим, ніж ви спочатку його уявляли", - каже Дженніфер.
Вона радить тестувати колір у різний час доби та при різному освітленні. А тоді дивитись, що найбільше гармоніює з меблями.
Стилізуючи простір, власники часто забувають про освітлення. Дженніфер наголошує, що багато джерел світла створить різноманітну атмосферу.
"Пропоную встановити регулятори освітлення на головних верхніх світильниках, а потім додати кілька інших джерел світла, встановлених на різній висоті, наприклад, торшери та настільні лампи", - каже експерт.
М’які білі лампи забезпечують плавне рівномірне освітлення. Яскраве люмінесцентне або біле світло може зробити простір суворим і непривабливим, тоді як м’яке освітлення не тільки створює настрій, але й робить кімнату "теплою".
Люди вибирають меблі неправильного кольору відповідно до розміру простору, де вони будуть встановлені.
"Темні меблі можуть дивовижно виглядати у великому просторі, але коли ви працюєте з меншою кімнатою або навіть з меншим будинком узагалі, важливо вибирати лише світліші тони, оскільки важкі, громіздкі та темні предмети меблів миттєво зроблять вашу кімнату тісною", - пояснює Дженніфер.
"Плануйте розмір меблів, які ви купуєте, відповідно до розміру приміщення. Стилізуючи невеликий будинок чи інше приміщення, перш за все слід прагнути до комфортності та зручності використання", - каже експерт.
Радить вибирати невеликий стіл - такий матиме кращий вигляд у загальному просторі. Гарним варіантом стане круглий стіл.
Слід пам’ятати, що під час вибору декору потрібно керуватися особистим стилем, а не слідувати останнім трендам, які незабаром вийдуть з моди.
"Найбільша помилка людей полягає в тому, що вони намагаються оформити свій дім так, як усі інші, і переробляти його щоразу, коли з’являється нова тенденція. Якщо ви справді хочете створити будинок своєї мрії, перестаньте слідувати модним примхам", - радить дизайнер.
Раніше ми розповідали про те, через які помилки в інтер'єрі ваш дім виглядає дешево і без смаку.
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