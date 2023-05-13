Самые большие ошибки в декоре, из-за которых ваше жилье становится маленьким и тесным

Заранее не измеряют комнату

При покупке мебели важно убедиться, что она подойдёт к помещению. По словам дизайнера Дженнифер Бомфорд, это одна из самых больших ошибок, которую люди совершают, обустраивая свой дом.

Перед тем, как приобрести мебель, важно определить размеры каждого элемента декора, чтобы составить план их размещения в комнате.

Не тестируют краски для стен

Люди выбирают цвет краски для своих стен без предварительного тестирования, чтобы увидеть, как она будет выглядеть, когда комната будет полностью отделана.

"Чрезвычайно важно опробовать различные вариации цвета краски в комнате, прежде чем полностью их покрывать. Например, серые стены часто выглядят более синими, чем они были в магазине красок или светло-бежевый может выглядеть более желтым, чем вы сначала его представляли", - говорит Дженнифер.

Она советует тестировать цвет в разное время суток и при разном освещении. А потом смотреть, что больше гармонирует с мебелью.

Наличие только одного источника света

Стилизуя пространство, владельцы часто забывают об освещении. Дженнифер отмечает, что многие источники света создадут разнообразную атмосферу.

"Предлагаю установить регуляторы освещения на главных верхних светильниках, а затем добавить несколько других источников света, установленных на разной высоте, например, торшеры и настольные лампы", - говорит эксперт.

Мягкие белые лампы обеспечивают плавное равномерное освещение. Яркий люминесцентный или белый свет может сделать простор суровым и непривлекательным, тогда как мягкое освещение не только создает настроение, но и делает комнату "теплой".

Выбор мебели неправильного цвета

Люди выбирают мебель неправильного цвета в соответствии с размером пространства, где она будет установлена.

"Темная мебель может удивительно выглядеть в большом пространстве, но когда вы работаете с меньшей комнатой или даже с меньшим домом вообще, важно выбирать только более светлые тона, поскольку тяжелые, громоздкие и темные предметы мебели мгновенно сделают вашу комнату тесной", - объясняет Дженнифер.

Светлая мебель делает комнату более просторной (фото: freepik)

Установка большого обеденного стола

"Планируйте размер мебели, которую вы покупаете, в соответствии с размером помещения. Стилизуя небольшой дом или другое помещение, прежде всего следует стремиться к комфортности и удобству использования", - говорит эксперт.

Советует выбирать небольшой стол - такой будет лучше в общем пространстве. Хорошим вариантом станет круглый стол.

Руководствуются только модными трендами

Следует помнить, что при выборе декора следует руководствоваться личным стилем, а не следовать последним трендам, которые вскоре выйдут из моды.

"Самая большая ошибка людей состоит в том, что они пытаются оформить свой дом так, как все остальные, и переделывать его всякий раз, когда появляется новая тенденция. Если вы действительно хотите создать дом своей мечты, перестаньте следовать модным прихотям", - советует дизайнер.