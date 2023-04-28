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Як облаштувати кімнату дитини, щоб мотивувати її до перемог і досягнень

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П'ятниця 28 квітня 2023 15:50
Як облаштувати кімнату дитини, щоб мотивувати її до перемог і досягнень Як облаштувати дитячу кімнату (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Для здорового особистісного формування та розвитку дитині важливо мати свій простір. Але не менш важливу роль відіграє те, чим облаштована дитяча кімната. У період, коли дитяча психіка не до кінця сформована, оточення прямо пропорційно на це впливає.

Що повинно бути в кімнаті дитини - читайте нижче в матеріалі Styler.

Календар

Стильні годинники та календарі - це не лише хороший варіант доповнення інтер'єру. Ці найменування допоможуть дитині дотримуватися графіку дня та виховувати в собі самодисципліну.

Ви можете попросити дитину заповнити свій розклад з усіма додатковими заняттями, щоб, наприклад, спланувати сімейний відпочинок. Таким чином ви не лише навчите дитину бути більш організованою, а й дасте їй зрозуміти, що вона сама відповідає за свій час.

Стіна досягнень

Усі батьки хочуть своїй дитині успіху у справах. Якщо бажаєте, аби ваша дитина досягала нових звершень, покажіть їй, що її перемоги є важливими та вся сім'я її підтримує.

Як облаштувати кімнату дитини, щоб мотивувати її до перемог і досягнень

Дозвольте дитині самостійно робити вибір про облаштування її власного простору (фото: Freepik)

Повісьте в кімнаті дитини стіну досягнень, де розмістіть грамоти, медалі, кубки та інші нагороди. Дитина буде бачити свої винагороди, розуміти їхню важливість для себе та отримувати стимул до нових досягнень.

Особистий вибір

Якщо кімната належить дитині, тоді логічно, що саме вона повинна обирати меблі та інші елементи інтер'єру. Таким чином дитина відчує певну кількість відповідальності за свій простір.

Крім того, така стратегія позитивно впливає на бажання дитини стежити за порядком у своїй кімнаті. Звісно, ви можете щось підказати, показати хороші варіанти облаштування кімнати або поділитися методами з вдалого зберігання речей.

До речі, раніше ми розповідали, як кольори в інтер'єрі впливають на психіку людини.

А ще писали про те, чого варто навчити дитину до 5-річного віку.

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