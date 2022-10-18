"Найбільше били їхні жінки": звільнені з полону українки розповіли про знущання окупантів

В Україні відбувся перший цілковито жіночий обмін . Додому 17 жовтня повернули 108 українок. За їхніми словами, полонених били, причому найбільше їх катували саме жінки.

Жінки розповіли, що загарбники брехали їм, що Україні вони нібито не потрібні та ніхто не збирається їх визволяти.

"Вони нелюди. Жінок били, і найбільше били їхні жінки. Нас із камери виводили кожен ранок і кожен вечір рахувати й били. На Валуйках (місто у РФ - ред.) нас не били, але там морально знущалися", - згадує українка.

Також українських жінок окупанти регулярно перевозили на території РФ, роблячи все, щоб полонені втратили надію на звільнення.

"Знущалися, як могли. Це фашисти, більше я нічого не скажу", - розповіла одна зі звільнених жінок.

Також у тих, у кого є родичі на тимчасово окупованих територіях, росіяни примушували отримувати громадянство РФ.

Загалом Україні вдалось визволити 35 захисниць зі Збройних сил України, 32 - з Військово-морських сил, 12 - ТРо, 8 - з Нацгвардії, включно з двома із "Азову", 5 - з ДССТ (Державної спецслужби транспорту), 4 - з Держприкордонслужби та 12 цивільних.

Звільнені з полону українки (t.me/OP_UA)