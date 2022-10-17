У "ДНР" заявили про обмін полоненими за формулою 110 на 110

Ілюстративне фото: у "ДНР" заявили про обмін полоненими з Україною за формулою 110 на 110 (Getty Images)

У понеділок, 17 вересня, між Україною та Росією, можливо, відбувається обмін військовополоненими за формулою 110 на 110.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант", про це заявив так званий "глава ДНР" Денис Пушилін.