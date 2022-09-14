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Связали проводами, которыми пломбируют вагоны: украинец рассказал о пытках оккупантов в плену (видео)

Новина українською →
Тростянец, Среда 14 сентября 2022 21:29
Связали проводами, которыми пломбируют вагоны: украинец рассказал о пытках оккупантов в плену (видео) Украинец рассказал об издевательствах россиян в плену (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Житель города Тростянец Сумской области Эдуард Пашков рассказал, что оккупанты захватили его в плен и удерживали более недели. Россияне пытали мужчину и даже воткнули нож в ногу.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

По словам мужчины, россияне захватили его, когда он выгуливал собаку и обвинили в сборе информации.

Всех пленных оккупанты держали в подвале железнодорожного вокзала и хотели узнать информацию об украинских военнослужащих. В частности, они спрашивали, где находят военные базы ВСУ.

"Натянули мешка на голову, я не военный совсем, я оружия в руках не держал. Сказали, что я собираю информацию какую-то. Спрашивали, где находятся военные, а я вообще третий раз на улицу вышел", - рассказал Пашков.

Связали проводами, которыми пломбируют вагоны: украинец рассказал о пытках оккупантов в плену (видео)Украинец рассказал о пытках российских военных в плену (скрин)

Также россияне жестоко избивали пленных и связывали металлическими проводами, которые потом пришлось практически вырывать из кости.

"Я вообще не мог ходить - нож воткнули в ногу. Я был связан металлическими проволоками, которыми пломбируют вагоны. Они затянули так, что я вырывал почти из кости", - отметил мужчина.

Связали проводами, которыми пломбируют вагоны: украинец рассказал о пытках оккупантов в плену (видео)Украинец рассказал о пытках российских военных в плену (скрин)

Кроме того, он добавил, что жажда жизни вернулась лишь через пять месяцев после деоккупации Тростянца. К тому же ему до сих пор ночью снятся кошмары.

"Думал, если так будет продолжаться и жить не хотелось. Потому что оно болело так. Сейчас пошел спуск и жажда жизни возвращается. Но кошмары снятся. Две ночи подряд снится, что били меня снова" - подытожил украинец.

Всего в подвале российские военные держали 8 человек - один из пленных умер от побоев и пыток.

Ранее мы сообщали, что украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

Также парамедик "Тайра" рассказала о плену в Донецком СИЗО, где ей оккупанты угрожали, что она жить не будет.

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