"Больше всего избивали их женщины": освобожденные из плена украинки рассказали об издевательствах оккупантов
В Украине состоялся первый совершенно женский обмен. Домой 17 октября вернули 108 украинок. По их словам, пленных избивали, причем больше всего их пытали именно женщины.
Об этом украинки рассказали "Радио Свобода".
Женщины рассказали, что захватчики врали им, что Украине они якобы не нужны и никто не собирается их освобождать.
"Они изверги. Женщин били, и больше всего били их женщины. Нас из камеры выводили каждое утро и каждый вечер считать и били. На Валуйках (город в РФ - ред.) нас не били, но там морально издевались", - вспоминает украинка.
Также украинских женщин оккупанты регулярно перевозили на территории РФ, делая все, чтобы пленные потеряли надежду на освобождение.
"Издевались, как могли. Это фашисты, больше я ничего не скажу", - рассказала одна из уволенных женщин.
Также у тех, кто имеет родственники на временно оккупированных территориях, россияне заставляли получать гражданство РФ.
В целом Украине удалось освободить 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 - из Военно-морских сил, 12 - ТРо, 8 - из Нацгвардии, включая двух из "Азова", 5 - из ГССТ (Государственной спецслужбы транспорта), 4 - из Госпогранслужбы и 12 гражданских.
Освобождены из плена украинки (t.me/OP_UA)
Ранее мы сообщали, что между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными по формуле 110 на 110 ранее, сообщили в так называемой ДНР.
Также мужчина из Сумской области рассказал о пытках оккупантов в плену.