"Навзаєм" чи "взаємно": як відповідати правильно, щоб не осоромитися

У повсякденному спілкуванні українці часто вживають обидва варіанти - "взаємно" і "навзаєм". Проте з позиції літературної норми один із них вважається більш прийнятним.

"Взаємно" - це не норма

Слово "взаємно" часто звучить у відповідь на побажання, але в сучасній українській мові в такому вживанні вважається небажаним і штучним. Це - калька з російського "взаимно", яка не має органічного вжитку в живій мові.

Мовознавці радять уникати цього слова, особливо в усному спілкуванні. Воно звучить неприродно й може зіпсувати враження про мовну культуру співрозмовника.

І хоча слово "взаємно"зафіксоване в сучасних словниках, воно дедалі рідше трапляється в ужитку.

"Навзаєм" - природна відповідь

Українське слово "навзаєм" - це прислівник, який означає "у відповідь", "так само", "і вам того ж". Воно вживається для взаємних побажань і є абсолютно нормативним і природним.

Приклади:

"З Новим роком!" - "Навзаєм!"

"Гарного вечора!" - "Навзаєм!"

"Дякую!" - "Навзаєм!" (у значенні "і я дякую")

Чому ця помилка така поширена?

По-перше, через звичку: багато хто виріс у російськомовному середовищі, де "взаимно" було звичним словом.

По-друге, слово "взаємно" на перший погляд, звучить логічно, бо містить корінь "взаєм-", проте воно не має в українській мові живої традиції вживання саме як відповідь.