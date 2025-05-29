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Хитрик, кмітлинка чи життєкряк: українські замінники для слова "лайфхак"

Четвер 29 травня 2025 08:45
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Хитрик, кмітлинка чи життєкряк: українські замінники для слова "лайфхак" Як замінити слово "лайфхак" на українські відповідники (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Іноземні запозичення міцно вкорінились у щоденному мовленні, але українська мова має чимало влучних слів, які здатні їх замінити.

Як замінити слово "лайфхак" українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на портал Словотвір.

Слово "лайфхак" уже давно вкорінилося в нашому повсякденному мовленні. Його використовують у побуті, медіа, соціальних мережах - скрізь, де йдеться про хитрощі, що допомагають спростити життя.

Та попри популярність, це все ж таки пряме запозичення з англійської life hack - "життєва хитрість" або "корисна порада".

Але чи справді в українській мові немає власних слів для позначення подібних речей?

Насправді - є. І не одне. На мовному порталі "Словотвір" українці активно шукають відповідники, які б природно вписувалися в мовне середовище, не викликали відчуження і водночас точно передавали суть.

Серед запропонованих варіантів - як цілком звичні, так і креативні новотвори:

  • хитрик
  • корисняк
  • кмітлинка
  • зарада
  • лазівка
  • життєхитрик або життєкряк
  • викрутас
  • життівка
  • хитрунець
  • викрутень

Яке слово використовувати замість популярного англіцизму - обирати саме вам і усі варіанти будуть звучати гарно.

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