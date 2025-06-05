"Навзаєм" или "взаємно": как отвечать правильно, чтобы не оконфузиться

Когда вам говорят "гарного дня", а вы отвечаете "взаємно", вы делаете ошибку, которая выдает кальку с русского. Хотя оба варианта давно укоренились в повседневном употреблении, только один из них соответствует нормам современного украинского языка. Что говорят словари - и почему "взаємно" не лучший вариант?
Какая разница между словами "взаємно" и "навзаєм" и какое слово нужно использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В повседневном общении украинцы часто употребляют оба варианта - "взаємно" и "навзаєм". Однако с позиции литературной нормы один из них считается более приемлемым.
Слово "взаємно" часто звучит в ответ на пожелания, но в современном украинском языке в таком употреблении считается нежелательным и искусственным. Это - калька с русского "взаимно", которая не имеет органического употребления в живой речи.
Языковеды советуют избегать этого слова, особенно в устном общении. Оно звучит неестественно и может испортить впечатление о языковой культуре собеседника.
И хотя слово "взаємно" зафиксировано в современных словарях, оно все реже встречается в употреблении.
Украинское слово "навзаєм" - это наречие, которое означает "у відповідь", "так само", "і вам того ж". Оно употребляется для взаимных пожеланий и является абсолютно нормативным и естественным.
Примеры:
Во-первых, из-за привычки: многие выросли в русскоязычной среде, где "взаимно" было привычным словом.
Во-вторых, слово "взаємно" на первый взгляд, звучит логично, потому что содержит корень "взаєм-", однако оно не имеет в украинском языке живой традиции употребления именно как ответ.
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При написании материала были использованы источники: "Словарь украинского языка", Академия наук Украины, советы языковедов на сайтах языковой комиссии, Украинская национальная платформа языковой грамотности.