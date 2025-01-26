У них все навпаки! 7 дивних фактів про Південну півкулю

Зима в середині року

У Південній півкулі зима наступає в червні, а літо - в грудні. Це відбувається через нахил земної осі, який змінює періоди пір року в залежності від того, в якій півкулі ми знаходимося.

В Австралії, Південній Америці та Африці люди святкують Різдво влітку, і замість традиційних зимових святкувань часто вирушають на пляж. Так що влітку на пляжі у Сіднеї можна побачити святкові декорації, а на Південь - сонячні святкові дні.

Водні потоки течуть по-іншому

Відомо, що вода в раковинах, унітазах та інших сантехнічних пристроях може обертатися в різні напрямки залежно від півкулі.

Це явище називається силами Коріоліса, і в Південній півкулі вода завжди обертається в протилежну сторону - за годинниковою стрілкою, тоді як у Північній півкулі - проти годинникової. Здається, що це невелика деталь, але для тих, хто пізнає Південну півкулю, це справжнє диво природи.

Південне сяйво

Південне сяйво, або аврора, є природним явищем, яке можна побачити лише в Південній півкулі. Це явище виникає, коли сонячний вітер взаємодіє з атмосферою Землі, створюючи яскраві кольорові світлові шоу в небі.

Південне сяйво найкраще спостерігати в таких країнах, як Нову Зеландія, Чилі або Аргентина, і воно не менш вражаюче, ніж північне сяйво, хоча й не так широко відоме. Південне полярне сяйво (фото: youtube.com/@TimestormFilms)

Новий рік влітку

Новорічне святкування на Південній півкулі проходить у літню пору, і це значно змінює традиційні уявлення про свята. В Австралії, Новій Зеландії та інших країнах, що розташовані в цій частині світу, люди святкують Новий рік на пляжах, насолоджуючись сонцем і теплом.

Замість того щоб розпалювати вогнища і обкладатися снігом, місцеві мешканці часто проводять святкові вечори на відкритому повітрі з барбекю, фейєрверками та купанням у морі. На Різдво та Новий рік температура може перевищувати 30°C, і це створює зовсім іншу атмосферу порівняно з традиційними зимовими святами в Північній півкулі.

Перевернутий компас

Коли ви знаходитеся в Південній півкулі, то компас вказує на південь, а не на північ. Це здається дивним, але це результат того, що ми звикли до орієнтації на північ, перебуваючи в Північній півкулі.

Мандрівники, що подорожують в Австралію або на Нову Зеландію, часто зазнають труднощів при орієнтуванні через зміну звичного напрямку.

Унікальні тварини

У Південній півкулі зустрічаються тварини, які не існують в інших частинах світу. Наприклад, в Австралії живуть сумчасті, такі як кенгуру і коала. Ці тварини мають особливості розвитку, і їхній спосіб життя та еволюція сильно відрізняються від тварин Північної півкулі.

Крім того, південна частина світу є домом для унікальних морських істот, таких як пінгвіни, які не тільки живуть на Антарктиді, але й у більш теплих регіонах. Кенгуру мешкають лише у Австралії (фото: Freepik.com)

Міжнародна лінія зміни дат

Міжнародна дата-лінія, що визначає зміну дат по всій планеті, проходить якраз через Тихий океан. У результаті цього, острови в Південній півкулі можуть мати різні дати, навіть якщо знаходяться в одному часовому поясі.

Наприклад, в одних частинах Тонга день може починатися на кілька годин раніше, ніж в інших частинах того ж самого архіпелагу.