У них все наоборот! 7 удивительных фактов о Южном полушарии

Южное полушарие Земли всегда привлекало внимание своими уникальными характеристиками и удивительными особенностями. Культура, природа, погода и даже сами законы физики в некоторых случаях проявляются совсем по-другому, чем мы привыкли в Северном полушарии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает несколько шокирующих и одновременно интересных фактов о южной части нашей планеты, которые доказывают, что все может быть совсем не так, как мы привыкли.
В Южном полушарии зима наступает в июне, а лето - в декабре. Это происходит из-за наклона земной оси, который меняет периоды времен года в зависимости от того, в каком полушарии мы находимся.
В Австралии, Южной Америке и Африке люди празднуют Рождество летом, и вместо традиционных зимних празднований часто отправляются на пляж. Так что летом на пляже в Сиднее можно увидеть праздничные декорации, а на Юге - солнечные праздничные дни.
Известно, что вода в раковинах, унитазах и других сантехнических устройствах может вращаться в разные направления в зависимости от полушария.
Это явление называется силами Кориолиса, и в Южном полушарии вода всегда вращается в противоположную сторону - по часовой стрелке, тогда как в Северном полушарии - против часовой. Кажется, что это небольшая деталь, но для тех, кто познает Южное полушарие, это настоящее чудо природы.
Южное сияние, или аврора, является природным явлением, которое можно увидеть только в Южном полушарии. Это явление возникает, когда солнечный ветер взаимодействует с атмосферой Земли, создавая яркие цветные световые шоу в небе.
Южное сияние лучше всего наблюдать в таких странах, как Новая Зеландия, Чили или Аргентина, и оно не менее впечатляющее, чем северное сияние, хотя и не так широко известно.
Новогоднее празднование на Южном полушарии проходит в летнее время, и это значительно меняет традиционные представления о праздниках. В Австралии, Новой Зеландии и других странах, расположенных в этой части света, люди празднуют Новый год на пляжах, наслаждаясь солнцем и теплом.
Вместо того чтобы разжигать костры и обкладываться снегом, местные жители часто проводят праздничные вечера на открытом воздухе с барбекю, фейерверками и купанием в море. На Рождество и Новый год температура может превышать 30°C, и это создает совсем другую атмосферу по сравнению с традиционными зимними праздниками в Северном полушарии.
Когда вы находитесь в Южном полушарии, то компас указывает на юг, а не на север. Это кажется странным, но это результат того, что мы привыкли к ориентации на север, находясь в Северном полушарии.
Путешественники, путешествующие в Австралию или в Новую Зеландию, часто испытывают трудности при ориентировании из-за изменения привычного направления.
В Южном полушарии встречаются животные, которые не существуют в других частях света. Например, в Австралии живут сумчатые, такие как кенгуру и коала. Эти животные имеют особенности развития, и их образ жизни и эволюция сильно отличаются от животных Северного полушария.
Кроме того, южная часть мира является домом для уникальных морских существ, таких как пингвины, которые не только живут в Антарктиде, но и в более теплых регионах.
Международная дата-линия, определяющая смену дат по всей планете, проходит как раз через Тихий океан. В результате этого, острова в Южном полушарии могут иметь разные даты, даже если находятся в одном часовом поясе.
Например, в одних частях Тонга день может начинаться на несколько часов раньше, чем в других частях того же самого архипелага.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты TED, Lifehacker, Википедия.