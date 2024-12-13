5 найдавніших міст світу, які існують донині

Історія людства тісно пов’язана із заснуванням міст, які ставали центрами цивілізації, торгівлі та культури. Деякі з цих міст існують уже тисячоліттями і досі зберігають сліди своїх славних епох.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п’ять найдавніших міст світу, які не лише вижили крізь століття, але й продовжують розвиватися.

Дамаск, Сирія

Дамаск вважається одним із найстаріших міст світу, яке безперервно заселене протягом понад 11 000 років. Розташоване на перехресті стародавніх торгових шляхів, місто було ключовим центром цивілізацій: арамейської, римської, візантійської та ісламської.

Його стара частина внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Вузькі вулички, базари та мечеті є свідками величної історії. Тут можна знайти такі унікальні пам’ятки, як мечеть Омейядів, яка вважається однією з найдавніших і найважливіших мечетей ісламського світу.

Окрім релігійного значення, Дамаск приваблює туристів своїми традиційними ринками, де досі можна відчути атмосферу середньовічного Сходу. Попри складну політичну ситуацію, місто продовжує залишатися осередком культурної спадщини людства.

Національний музей у Дамаску (фото: Вікіпедія)

Єрихон, Палестина

Єрихон називають "найстарішим містом світу", адже його вік сягає понад 10 000 років. Це місто розташоване в районі Йорданської долини, неподалік від Мертвого моря, і має унікальне географічне положення.

Археологічні розкопки виявили тут залишки найдавніших укріплень, які свідчать про високий рівень розвитку тодішньої спільноти. Завдяки родючим землям і джерелам води, Єрихон був важливим сільськогосподарським центром.

Сьогодні туристи приїжджають сюди, щоб побачити руїни древніх укріплень, синагогу Хашмонейського періоду та монастирі на скелях. Попри виклики сучасності, Єрихон залишається символом витривалості та невпинного розвитку.

Краєвид на Єрихон зверху (фото: Вікіпедія)

Афіни, Греція

Афіни відомі не лише своєю древністю, але й роллю в розвитку європейської цивілізації. Місто засноване понад 3 400 років тому і стало центром античної Греції.

Афіни є домівкою Парфенона, Акрополя та інших пам’яток, що нагадують про славу грецької демократії, філософії та мистецтва. У Стародавній Греції місто процвітало як центр культури та науки, притягаючи мислителів з усього Середземномор'я.

Сучасні Афіни - це поєднання історичних пам’яток і жвавого міського життя. Туристи з усього світу відвідують їх, щоб відчути дух античності, насолодитися місцевою кухнею та прогулятися вузькими вуличками старих кварталів.

Парфенон в Афінах (фото: Вікіпедія)

Варанасі, Індія

Варанасі, також відоме як Бенарес, є одним із найстаріших міст світу, яке безперервно населяється вже понад 3 000 років. Розташоване на берегах річки Ганг, місто має глибокий релігійний і культурний сенс для індуїстів, буддистів і джайнів.

Щодня тисячі паломників приходять сюди для ритуальних омовінь у Гангу, які вважаються шляхом до духовного очищення. Варанасі також славиться своєю музичною та літературною спадщиною, а його вузькі вулиці переповнені храмами, ашрамами та традиційними майстернями.

Сучасне місто зберігає унікальну атмосферу, де стародавні традиції гармонійно переплітаються з динамічним життям. Варанасі є символом незламності та духовної сили.

Берег Гангу в Варанасі (фото: Вікіпедія)

Пловдив, Болгарія

Пловдив - одне з найстаріших міст Європи, засноване близько 6 000 років тому. Розташоване в центральній частині Болгарії, воно стало важливим центром культури, торгівлі та мистецтва ще за часів фракійців, римлян і візантійців.

Місто відоме своїм старим кварталом з брукованими вуличками та архітектурою епохи Відродження. Однією з головних пам’яток є Римський амфітеатр, який і сьогодні використовується для проведення концертів.

У Пловдиві гармонійно поєднуються історичні пам’ятки та сучасні арт-простори, що робить його привабливим для туристів з усього світу. Місто не тільки зберігає свою унікальну спадщину, а й активно розвивається, залишаючись одним із культурних центрів Балкан.

Античний театр у Пловдиві (фото: Вікіпедія)