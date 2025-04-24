Не "навмання" і не "спонтанно": як замінити красиво фразу "з бухти-барахти" українською

Фраза "з бухти-барахти", що часто злітає з вуст, зовсім не має українського коріння. Чим можна замінити популярний вислів, аби звучати природно й грамотно - без мовних покручів і чужорідних зворотів?

Як замінити фразу "з бухти-барахти" українською правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Лещименко у TikTok .

У повсякденному мовленні українців досі трапляються росіянізми - як мовна звичка, що сформувалась під впливом кількох століть русифікації.

Один із таких - вислів "з бухти-барахти". Він давно вкоренився в розмовах, але насправді є типовим елементом суржику й не має нічого спільного з питомою українською мовою.

Цей вислів означає раптову, необдуману дію чи рішення, яке з'являється нізвідки, без причини чи підготовки.

Є версія, що походить він від дієслів "бухнутися" і "барахнутися", які передають безладні, непевні рухи - тобто щось таке, що робиться навмання або похапцем.

Натомість українська мова має свої, природні вислови на випадок подібних ситуацій. Наприклад:

ні сіло ні впало

з доброго дива

знічев’я

ні з того ні з сього

здуру

похапцем

А якщо хочеться передати раптову, несподівану появу чи поведінку ще й з ноткою жарту - існують яскраві народні фразеологізми: