Не "навмання" і не "спонтанно": як замінити красиво фразу "з бухти-барахти" українською
Фраза "з бухти-барахти", що часто злітає з вуст, зовсім не має українського коріння. Чим можна замінити популярний вислів, аби звучати природно й грамотно - без мовних покручів і чужорідних зворотів?
Як замінити фразу "з бухти-барахти" українською правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Лещименко у TikTok.
У повсякденному мовленні українців досі трапляються росіянізми - як мовна звичка, що сформувалась під впливом кількох століть русифікації.
Один із таких - вислів "з бухти-барахти". Він давно вкоренився в розмовах, але насправді є типовим елементом суржику й не має нічого спільного з питомою українською мовою.
Цей вислів означає раптову, необдуману дію чи рішення, яке з'являється нізвідки, без причини чи підготовки.
Є версія, що походить він від дієслів "бухнутися" і "барахнутися", які передають безладні, непевні рухи - тобто щось таке, що робиться навмання або похапцем.
Натомість українська мова має свої, природні вислови на випадок подібних ситуацій. Наприклад:
- ні сіло ні впало
- з доброго дива
- знічев’я
- ні з того ні з сього
- здуру
- похапцем
А якщо хочеться передати раптову, несподівану появу чи поведінку ще й з ноткою жарту - існують яскраві народні фразеологізми:
- як голий з конопель
- як голий з кропиви
- як Пилип із конопель
- як срака з-за куща
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