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Навколо переможниці Євробачення Loreen спалахує скандал: деталі

Навколо переможниці Євробачення 2023 спалахує скандал (фото: instagram.com/loreenofficial)
Автор: Анна Шиканова

13 травня завершився престижний пісенний конкурс "Євробачення 2023". Він пройшов цього року в Ліверпулі, який прийняв гостей замість України. Переможницею стала учасниця зі Швеції Loreen із піснею Tattoo. Вказується, що її виступи дуже високо оцінили як глядачі, так і журі.

Що не так з піснею Loreen і чому навколо імені переможниці спалахує скандал - читайте нижче.

Натуральний плагіат

Ще задовго до проведення конкурсу на Лорін посипалися звинувачення у плагіаті. І справді, її пісня Tattoo неймовірно схожа хіт 2005 року "У полоні" української виконавиці Мікі Ньютон.

Після хвилі хейту в соціальних мережах користувачі виявили й інші відомі хіти, на які схожий сингл Tattoo. Наприклад, на пісню Pont Aeri – Flying Free.

Тепер фанати Євробачення звернули увагу, що пісня їм нагадує трек гурту ABBA – The Winner Takes It All.

Реакція Мікі Ньютон

Українська співачка Міка Ньютон уже давно живе та працює у США. Вона підтримує Україну, допомагає рідній країні та висловила свою підтримку дуету TVORCHI.

А ось ситуацію з Лорін вона коментувати відмовилася, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/mikanewton

Фани щиро здивовані - як більшість країн могли віддати 12 балів Швеції, яка вкрала мотив іншої пісні. І навіть не однієї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про переможницю Євробачення 2023 року.

А ще розповідали, що TVORCHI зробили заяву після виступу на Євробаченні.

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