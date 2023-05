Навколо переможниці Євробачення Loreen спалахує скандал: деталі

Натуральний плагіат

Ще задовго до проведення конкурсу на Лорін посипалися звинувачення у плагіаті. І справді, її пісня Tattoo неймовірно схожа хіт 2005 року "У полоні" української виконавиці Мікі Ньютон.

Після хвилі хейту в соціальних мережах користувачі виявили й інші відомі хіти, на які схожий сингл Tattoo. Наприклад, на пісню Pont Aeri – Flying Free.

Тепер фанати Євробачення звернули увагу, що пісня їм нагадує трек гурту ABBA – The Winner Takes It All.

Реакція Мікі Ньютон

Українська співачка Міка Ньютон уже давно живе та працює у США. Вона підтримує Україну, допомагає рідній країні та висловила свою підтримку дуету TVORCHI.

А ось ситуацію з Лорін вона коментувати відмовилася, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

Фани щиро здивовані - як більшість країн могли віддати 12 балів Швеції, яка вкрала мотив іншої пісні. І навіть не однієї.