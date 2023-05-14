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Вокруг победительницы Евровидения Loreen разгорается скандал: детали

Вокруг победительницы Евровидение 2023 разгорается скандал (фото: instagram.com/loreenofficial)
Автор: Анна Шиканова

13 мая завершился престижный песенный конкурс Евровидение 2023. Он прошел в этом году в Ливерпуле, который принял гостей вместо Украины. Победительницей стала участница из Швеции Loreen с песней Tattoo. Указывается, что ее выступления очень высоко оценили, как зрители, так и жюри.

Что не так с песней Loreen и почему вокруг имени победительницы разгорается скандал - читайте ниже.

Натуральный плагиат

Еще задолго до проведения конкурса на Лорин посыпались обвинения в плагиате. И действительно, ее песня Tattoo невероятно похожа на хит 2005 года "В плену" украинской исполнительницы Мики Ньютон.

После волны хейта в социальных сетях, пользователи обнаружили и другие известные хиты, на которые похож сингл Tattoo. Например, на песню Pont Aeri - Flying Free.

Теперь же фанаты Евровидение обратили внимание, что песня им напоминает трек группы ABBA - The Winner Takes It All.

Реакция Мики Ньютон

Украинская певица Мика Ньютон уже давно живет и работает в США. Она поддерживает Украину, помогает родной стране и высказала свою поддержку дуэту TVORCHI.

А вот ситуацию с Лорин она комментировать отказалась, о чем написала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/mikanewton

Фаны искренне в недоумении - как большинство стран могли отдать 12 баллов Швеции, которая украла мотив другой песни. И даже не одной.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о победительнице Евровидение 2023.

А еще рассказывали о том, что TVORCHI сделали заявление после выступления на Евровидении.

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