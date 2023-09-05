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Навіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисяч

Париж, Вівторок 05 вересня 2023 19:30
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Навіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисяч Як виглядає готель в Парижі за 147 тисяч (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Парижі за ніч у 5-зірковому готелі, який розташований поруч з Ейфелевою вежею, доведеться заплатити 147 тисяч гривень. Однак, у вартість навіть не входить сніданок.

Що відомо про готель та чому така вартість - читайте нижче.

Чим особливий готель

Згідно з даними на Booking, готель Brach Paris розташований у 16-му окрузі Парижа, поруч з Ейфелевою вежею. У цьому 5-зірковому паризькому готелі є фітнес-клуб з басейнами, сауною, хамамом і масажними кабінетами, а також перукарня.

Також гості можуть безкоштовно відвідувати групові заняття з фітнесу. До того ж гостям надаються туалетно-косметичні засоби, виготовлені на замовлення та високоякісна постільна білизна.

У деяких номерах облаштовано терасу з видом на Париж. Для гостей готелю Brach можуть організувати індивідуальний трансфер на лімузині.

Навіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячНавіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячНавіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячНавіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячНавіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячНавіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисяч

Навіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячНавіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисяч

Як виглядає готель Brach Paris (фото: booking.com)

Що входить у номер

Доба в люксі для двох людей з терасою і гідромасажною ванною коштує 146,961 грн. За сніданок доведеться доплатити 1 470 грн.

У номері також є кондиціонер, телевізор, тераса та міні-бар.

Зокрема, платити за номер потрібно заздалегідь. Однак, при певних обставинах готель гроші не повертає.

Навіть сніданок не включений. Дивіться, як виглядає готельний номер за 147 тисячСкриншот

Раніше ми повідомляли, які предмети можна "чесно" вкрасти у номері готелю.

Також читайте, як отримати сніданок із собою при ранньому виселенні з готелю.

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