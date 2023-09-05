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Даже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысяч

Париж, Вторник 05 сентября 2023 19:30
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Даже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысяч Как выглядит отель в Париже за 147 тысяч (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Париже за ночь в 5-звездочном отеле, который расположен рядом с Эйфелевой башней, придется заплатить 147 тысяч гривен. Однако в стоимость даже не входит завтрак.

Что известно об отеле и почему такая стоимость - читайте ниже.

Чем особенный отель

Согласно данным на Booking, отель Brach Paris расположен в 16-м округе Парижа, рядом с Эйфелевой башней. В этом 5-звездочном парижском отеле есть фитнес-клуб с бассейнами, сауной, хамамом и массажными кабинетами, а также парикмахерская.

Также гости могут бесплатно посещать групповые занятия по фитнесу. К тому же гостям предоставляются туалетно-косметические средства, изготовленные по заказу и высококачественное постельное белье.

В некоторых номерах есть терраса с видом на Париж. Отель Brach предоставляет индивидуальный трансфер на лимузине.

Даже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячДаже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячДаже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячДаже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячДаже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячДаже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысяч

Даже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячДаже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысяч

Как выглядит отель Brach Paris (фото: booking.com)

Что входит в номер

Сутки в люксе для двух человек с террасой и гидромассажной ванной стоят 146,961 грн. За завтрак придется доплатить 1 470 грн.

В номере есть кондиционер, телевизор, терраса и мини-бар.

В частности, платить за номер нужно заранее. Однако при определенных обстоятельствах гостиницы деньги не возвращает.

Даже завтрак не включен. Смотрите, как выглядит гостиничный номер за 147 тысячСкриншот

Ранее мы сообщали, какие предметы можно "честно" украсть в номере отеля.

Также читайте, как получить завтрак с собой при раннем выселении из отеля.

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