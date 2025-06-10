Навіть шматочок може зашкодити: ці ягоди та фрукти небезпечні для собак та котів

Чи можна давати тваринам фрукти

Багато власників тварин переконані, що фрукти та ягоди корисні не тільки для людей, а й для собак і котів.

Частково це правда: деякі з них справді можуть бути джерелом вітамінів і клітковини, якщо правильно вводити їх у раціон.

Водночас існує чимало продуктів, які потенційно токсичні для тварин і здатні спричинити розлади, отруєння або навіть пошкодження внутрішніх органів.

Що важливо знати:

Фрукти та ягоди не є основною їжею для хижаків.

Навіть безпечні продукти потрібно давати дозовано.

Деякі компоненти, які не шкодять людині, можуть бути отруйними для котів і собак.

Ягоди та фрукти, які можна давати собакам:

Собаки, на відміну від котів, є всеїдними, тому їхній організм краще пристосований до перетравлення рослинної їжі. Проте, все одно потрібно бути обережними.

Безпечні ягоди для собак:

Чорниця. Багата на антиоксиданти. Давати можна свіжу або заморожену, в невеликих кількостях.

Малина. Містить антиоксиданти та клітковину. Давати помірно, оскільки у великих кількостях може викликати розлад шлунка.

Полуниця. Джерело вітаміну С і клітковини. Наріжте невеликими шматочками.

Ожина. Містить антиоксиданти. Давати у невеликих кількостях.

Журавлина. Деякі дослідження показують, що вона може бути корисна для сечовидільної системи. Давати свіжу або сушену без цукру.

Безпечні фрукти для собак:

Яблука. Чудове джерело вітамінів А і С, а також клітковини. Обов'язково видаліть серцевину та насіння, оскільки вони містять ціанід. Нарізайте шматочками.

Банани. Багаті на калій, вітаміни та клітковину. Давати в помірних кількостях, оскільки вони досить калорійні.

Кавун. Освіжаючий і багатий на воду. Видаліть усе насіння та шкірку, які можуть спричинити проблеми з травленням.

Диня (мускусна, канталупа). Також добре зволожує. Очистіть від насіння та шкірки.

Персики та нектарини. Можна давати м'якоть, але категорично заборонено кісточки, які містять ціанід.

Груші. Гарне джерело клітковини та вітамінів. Видаліть насіння.

Ананас. Містить вітаміни, мінерали та бромелайн. Давати в невеликих кількостях, свіжий, без шкірки та серцевини.

Фрукти та ягоди, які категорично заборонені собакам:

Виноград та родзинки. ДУЖЕ ТОКСИЧНІ! Можуть викликати гостру ниркову недостатність навіть у невеликих кількостях.

Авокадо. Містить персин, який може бути токсичним для собак, особливо у великих кількостях.

Цитрусові (лимони, лайми, грейпфрути). Кислота може викликати розлад шлунка.

Вишні, абрикоси, сливи. Сама м'якоть не токсична, але кісточки містять ціанід і можуть бути небезпечними.

Ягоди та фрукти, які можна давати котам:

Коти є облігатними хижаками, що означає, що їхній раціон має складатися переважно з м'яса.

Фрукти та ягоди не є необхідними для їхнього харчування, але можуть бути безпечними ласощами в дуже невеликих кількостях. Багато котів навіть не виявляють до них інтересу.

Безпечні ягоди для котів (у дуже невеликих кількостях):

Чорниця. Можна давати кілька ягідок.

Малина. Дуже рідко, буквально 1-2 ягідки.

Полуниця. Маленький шматочок без зеленої частини.

Журавлина. Деякі коти можуть її їсти.

Безпечні фрукти для котів (у дуже невеликих кількостях):

Яблука. Без шкірки, серцевини та насіння. Маленький шматочок.

Банани. Крихітний шматочок, оскільки вони дуже калорійні.

Кавун. Без кісточок та шкірки. Маленький кубик.

Диня. Без кісточок та шкірки. Маленький кубик.

Фрукти та ягоди, які категорично заборонені котам:

Виноград та родзинки. ДУЖЕ ТОКСИЧНІ! Як і для собак, можуть викликати ниркову недостатність.

Цитрусові (лимони, апельсини, грейпфрути). Можуть викликати розлад шлунка і містять речовини, які є токсичними для котів.

Авокадо. Містить персин.

Вишні, абрикоси, сливи. Кісточки містять ціанід.

Хурма. Може спричинити проблеми з травленням та кишкову непрохідність.

Томати (незрілі та зелені частини). Містять токсичну речовину соланін. Зрілий помідор у дуже малій кількості може бути безпечним, але краще уникати.

Загальні рекомендації: